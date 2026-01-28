Постоянный член Секретариата ЦК КПВ возглавил церемонию проводов Генсекретаря, Президента Лаоса

Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту провожает Генсекретаря, Президента Лаоса и его супругу по случаю успешного завершения государственного визита во Вьетнам. Фото: ВИА



От имени Политбюро и Секретариата ЦК КПВ, а также Генерального секретаря То Лама товарищ Чан Кам Ту выразил искреннюю благодарность Генсекретарю, Президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, его супруге и делегации высокого уровня Партии и Государства Лаоса за государственный визит во Вьетнам. Он подчеркнул глубокое уважение и высоко оценил тот факт, что Тхонглун Сисулит выбрал Вьетнам первой страной для визита в качестве Генсекретаря и Президента Лаоса сразу после успешного завершения партийных съездов нового созыва в каждой из двух партий.

Генсекретарь, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит выразил удовлетворение тем, что товарищ Чан Кам Ту, представляя Генсекретаря То Лама, возглавил церемонию проводов делегации по завершении государственного визита во Вьетнам. Он отметил, что визит прошёл с большим успехом, подтвердив, что отношения великой дружбы, особой солидарности, всестороннего сотрудничества и стратегической взаимосвязанности между Вьетнамом и Лаосом будут и далее развиваться. Эти отношения продолжат бережно сохраняться как бесценное общее достояние двух народов и передаваться будущим поколениям.

Через товарища Чан Кам Ту товарищ Тхонглун Сисулит передал благодарность Генсекретарю То Ламу, его супруге, а также руководителям высокого уровня Партии и Государства Вьетнама за тёплый, внимательный и искренний приём, проникнутый чувствами товарищества и братства людей, которые вместе разделяли трудности и радости на разных этапах истории.

Выразив признательность товарищу Чан Кам Ту за руководство церемонией проводов делегации, товарищ Тхонглун Сисулит выразил надежду в ближайшее время принять Постоянного члена Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту с визитом в Лаос.

Поблагодарив Генсекретаря, Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита за добрые слова и выразив согласие с его оценками, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту подтвердил, что в предстоящий период обе партии и оба государства продолжат практическую реализацию договорённостей, достигнутых на высоком уровне, и согласованных направлений сотрудничества. При этом он подчеркнул, что на новом этапе развития сторонам необходимо конкретизировать и синхронно, эффективно реализовывать договорённости высокого уровня и Совместное заявление Вьетнам – Лаос, ставя их в центр взаимодействия и обеспечивая тесную увязку стратегического видения с конкретными практическими действиями.