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Постоянный секретарь Секретариата Чыонг Тхи Май принимает генерального секретаря Коммунистической партии Индии, марксиста Ситарама Йечури
Генеральный секретарь партии CPI-M Ситарам Йечури искренне поблагодарил Чыонг Тхи Май за прием, рассказал о положительных результатах встреч с представителями руководителей центральных органов Коммунистической партии Вьетнама, подтверждая, что обмениваемое содержание имеет справочное значение, чтобы помочь CPI-M реализовать резолюции и задачи Партии в ближайшее время.
По этому поводу Ситарам Йечури проинформировал о ситуации в Индии, нынешних приоритетах партии CPI-M, а также задачах сплочения трудящихся, укрепления сотрудничества с левыми, демократическими силами для защиты прав и интересов трудящихся, расширения влияния и положение Партии на политической арене.
Ранее делегация CPI-M провела переговоры с членом ЦК партии, председателем Отдела ЦК по внешним связям т Ле Хоай Чунгом. Стороны обсудили конкретные меры по укреплению отношений между двумя Партиями и странами. Делегация также провела беседы с членом ЦК партии, заместителем председателя Постоянного комитета Отдела ЦК по работе с народными массами Фам Тат Тхангом, работала с руководителями Отдела ЦК КПВ по экономическим вопросам и ЦК Отечественного фронта Вьетнама. На встречах делегация заслушала о социально-экономическом развитии Вьетнама, ориентации и целях Коммунистической партии Вьетнама в отношении партийного строительства, борьбы с коррупцией и отношениях Партии с народными массами.