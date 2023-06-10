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Постоянный секретарь Секретариата Чыонг Тхи Май принимает генерального секретаря Коммунистической партии Индии, марксиста Ситарама Йечури

Утром 9 июня в здании ЦК Партии член Политбюро, постоянный секретарь Секретариата ЦК КПВ, заведующий орготделом ЦК Партии Чыонг Тхи Май радушно приняла высокопоставленную делегацию Коммунистической партии Индии (марксистской) (CPI-M) во главе с Ситарам Йечури, генеральным секретарем CPI-M, находящейся с рабочим визитом во Вьетнаме.
  Постоянный секретарь Секретариата Чыонг Тхи Май приняла генерального секретаря Коммунистической партии Индии (марксистской). Фото: Фыонг Хоа/ВИА  
Постоянный секретарь Секретариата Чыонг Тхи Май тепло приветствовала рабочий визит Ситарам Йечури во Вьетнам и передал товарищу Ситараму приветствия и наилучшие пожелания от генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, выразила удовлетворение тем, что особая дружба и солидарность между двумя партиями, государствами и народами продолжают хорошо развиваться. Чыонг Тхи Май информировала Ситарама Ечури о ситуации во Вьетнаме, о ряде важнейших задач, которые активно решает Коммунистическая партия Вьетнама, в том числе о работе по мобилизации народных масс, о взаимоотношениях между Партией и народными массами, подтвердила, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама Вьетнам из страны с 58% бедных домохозяйств превратился в страну со средним уровнем дохода в мире, Коммунистическая партия Вьетнама подводит итоги 40-летнего выполнения курса Обновления («Дой мой»), с целью повышения эффективности разработки политики в предстоящий период.

Генеральный секретарь партии CPI-M Ситарам Йечури искренне поблагодарил Чыонг Тхи Май за прием, рассказал о положительных результатах встреч с представителями руководителей центральных органов Коммунистической партии Вьетнама, подтверждая, что обмениваемое содержание имеет справочное значение, чтобы помочь CPI-M реализовать резолюции и задачи Партии в ближайшее время.

По этому поводу Ситарам Йечури проинформировал о ситуации в Индии, нынешних приоритетах партии CPI-M, а также задачах сплочения трудящихся, укрепления сотрудничества с левыми, демократическими силами для защиты прав и интересов трудящихся, расширения влияния и положение Партии на политической арене.

Ранее делегация CPI-M провела переговоры с членом ЦК партии, председателем Отдела ЦК по внешним связям т Ле Хоай Чунгом. Стороны обсудили конкретные меры по укреплению отношений между двумя Партиями и странами. Делегация также провела беседы с членом ЦК партии, заместителем председателя Постоянного комитета Отдела ЦК по работе с народными массами Фам Тат Тхангом, работала с руководителями Отдела ЦК КПВ по экономическим вопросам и ЦК Отечественного фронта Вьетнама. На встречах делегация заслушала о социально-экономическом развитии Вьетнама, ориентации и целях Коммунистической партии Вьетнама в отношении партийного строительства, борьбы с коррупцией и отношениях Партии с народными массами.

ИЖВ/ВИА

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