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Постоянный секретарь Секретариата ЦК КПВ Чыонг Тхи Май принимает высокопоставленную Гаванскую делегацию партийного комитета Кубы

Постоянный секретарь Секретариата ЦК КПВ Чыонг Тхи Май принимает высокопоставленную Гаванскую делегацию партийного комитета Кубы
   Член Политбюро, постоянный секретарь Секретариата, председатель Организационного комитета ЦК КПВ Чыонг Тхи Май приняла Луиса Антонио Торреса Ирибара, члена ЦК партии, первого секретаря Горкома КПК Гаваны (Куба) по случаю ее рабочего визита во Вьетнам. Фото: Фыонг Хоа/ВИА  
От имени руководителей Партии и государства Вьетнама постоянный секретарь Секретариата Чыонг Тхи Май тепло приветствовала визит Кубинской делегации, выразила уверенность, что визит будет способствовать дальнейшему укреплению особых дружеских отношений между двумя партиями, а также между двумя столицами Ханоем и Гаваной.

Чыонг Тхи Май выразила глубокую признательность за верную поддержку и помощь, которую кубинская Партия и народ оказывали Вьетнаму как в прошлом деле борьбы за национальную независимость, так и в нынешнем деле национального строительства и защиты, подчеркнула верные, преданные и все более крепкие отношения между двумя Партиями, государствами и народами, заложенные Президентом Хо Ши Мином и Вождем Фиделем Кастро.

Чыонг Тхи Май подтвердил последовательную политику Партии и государства Вьетнам по поддержке и солидарности во имя справедливого революционного дела и героической борьбы КПК, братского кубинского народа.

Чыонг Тхи Май рада тому, что дружеское сотрудничество между населенными пунктами, особенно между Ханоем и Гаваной, продолжает укрепляться, при этом появляется много нового и практического содержания сотрудничества, что частично способствует укреплению взаимопонимания, развитию сотрудничества во многих областях, подходящих для условий и возможностей местностей двух стран.

Секретарь гаванского комитета Партии Луис Антонио Торрес Ирибар выразил сильное впечатление о больших переменах и ценном практическом опыте Вьетнама и Ханоя в процессе обновления и развития, проинформировал Чыонг Тхи Май о ситуации социально-экономического развития, о мерах по улучшению жизни людей и основных направлениях работы Гаванского горкома партии по выполнению резолюций VIII съезда КПК.

Луис Антонио Торрес Ирибар подтвердил солидарность, привязанность и восхищение кубинского народа в целом и Гаваны в частности вьетнамским народом и народом Ханоя. В то же время секретарь горкома КПК выразил глубокую уверенность в том, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом вьетнамский народ и дальше будет добиваться больших успехов.

Он выразил признательность руководителям Партии и государства Вьетнам за постоянное внимание и создание благоприятных условий для развития отношений между Гаваной и Ханоем, а также за их солидарность и поддержку для Партии, государства и народа Кубы в целом и народа Гаваны в частности в улучшении социального обеспечения, борьбе за защиту революционных завоеваний и неуклонном преследовании цели построения социализма на Кубе.

На встрече обе стороны обсудили направления и меры широкого сотрудничества двух столиц в целях расширения масштабов и повышения эффективности сотрудничества по многим важным направлениям, делились опытом, считая, что координация и реализация Соглашения о сотрудничестве между двумя партийными комитетами в период 2023-2028 годов позволит достичь существенных и хороших результатов.

ИЖВ/ВИА

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