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Постоянный секретарь Секретариата ЦК КПВ Чыонг Тхи Май принимает высокопоставленную Гаванскую делегацию партийного комитета Кубы
Чыонг Тхи Май выразила глубокую признательность за верную поддержку и помощь, которую кубинская Партия и народ оказывали Вьетнаму как в прошлом деле борьбы за национальную независимость, так и в нынешнем деле национального строительства и защиты, подчеркнула верные, преданные и все более крепкие отношения между двумя Партиями, государствами и народами, заложенные Президентом Хо Ши Мином и Вождем Фиделем Кастро.
Чыонг Тхи Май подтвердил последовательную политику Партии и государства Вьетнам по поддержке и солидарности во имя справедливого революционного дела и героической борьбы КПК, братского кубинского народа.
Чыонг Тхи Май рада тому, что дружеское сотрудничество между населенными пунктами, особенно между Ханоем и Гаваной, продолжает укрепляться, при этом появляется много нового и практического содержания сотрудничества, что частично способствует укреплению взаимопонимания, развитию сотрудничества во многих областях, подходящих для условий и возможностей местностей двух стран.
Секретарь гаванского комитета Партии Луис Антонио Торрес Ирибар выразил сильное впечатление о больших переменах и ценном практическом опыте Вьетнама и Ханоя в процессе обновления и развития, проинформировал Чыонг Тхи Май о ситуации социально-экономического развития, о мерах по улучшению жизни людей и основных направлениях работы Гаванского горкома партии по выполнению резолюций VIII съезда КПК.
Луис Антонио Торрес Ирибар подтвердил солидарность, привязанность и восхищение кубинского народа в целом и Гаваны в частности вьетнамским народом и народом Ханоя. В то же время секретарь горкома КПК выразил глубокую уверенность в том, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом вьетнамский народ и дальше будет добиваться больших успехов.
Он выразил признательность руководителям Партии и государства Вьетнам за постоянное внимание и создание благоприятных условий для развития отношений между Гаваной и Ханоем, а также за их солидарность и поддержку для Партии, государства и народа Кубы в целом и народа Гаваны в частности в улучшении социального обеспечения, борьбе за защиту революционных завоеваний и неуклонном преследовании цели построения социализма на Кубе.
На встрече обе стороны обсудили направления и меры широкого сотрудничества двух столиц в целях расширения масштабов и повышения эффективности сотрудничества по многим важным направлениям, делились опытом, считая, что координация и реализация Соглашения о сотрудничестве между двумя партийными комитетами в период 2023-2028 годов позволит достичь существенных и хороших результатов.