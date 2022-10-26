Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Постоянный председатель Сената П. Лихи желает укрепить обмены между молодыми поколениями США и Вьетнама

По сообщению корреспондента ВИА в Вашингтоне, во второй половине дня 25 октября (по местному времени) сенатор Патрик Лихи - постоянный председатель Сената США - и его супруга Марсель посетили посольство Вьетнама в США. Выступая на встрече, сенатор Патрик Лихи и его жена Марсель неоднократно подчеркивали свою особую привязанность к Вьетнаму, говоря, что они всегда чувствуют себя счастливыми, когда приезжают во Вьетнам, и любят вьетнамский народ, который является дружелюбным, открытым и всегда готов учиться. Сенатор Патрик Лихи подтвердил, что в качестве постоянного председателя Сената США и даже после выхода на пенсию он будет продолжать прилагать усилия, чтобы внести свой вклад в отношения между Вьетнамом и США, особенно для поддержания и дальнейшего развития сотрудничества в преодолении последствий войны на благо каждой страны, а также в общих интересах сделать мир лучше. Сенатор Патрик Лихи также выразил желание и дальше укреплять обмены между молодыми поколениями двух стран, подчеркнув, что это лучший способ для народов Вьетнама и США углубить взаимопонимание и продолжать вносить свой вклад в будущее между двумя странами.

Выступая на встрече, посол Нгуен Куок Зунг подтвердил, что правительство и народ Вьетнама признают и всегда ценят заслуги и вклад сенатора Лихи, леди Марсель и советника Тима Ризера в мирный процесс, начиная от поддержки через Фонд помощи жертвам войны Лихи в начале 90-х годов прошлого века и до программ и инициатив стоимостью в миллионы долларов США позже, которые оказали практическую поддержку жертвам наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов / диоксина, способствовали дезактивации диоксинов в аэропортах Дананага и Бьенхоа, поиске пропавших без вести вьетнамских солдат; а также инвестировали в образование. Достигнутые результаты в преодолении последствий войны сблизили две страны, построили и укрепили взаимное доверие и взаимопонимание, открыли возможности для укрепления сотрудничества в различных областях. Посол Нгуен Куок Зунг подтвердил, что вьетнамская сторона всегда рада визитам сенатора Лихи и его жене во Вьетнам, когда позволит состояние их здоровья. Посол пожелал, чтобы сенатор Лихи и впредь поддерживал, и способствовал развитию вьетнамско-американских отношений, включая сотрудничество в преодолении последствий войны, и в то же время помогал налаживать и строить парламентскую сеть дружбы с Вьетнамом, которая поможет работе сенатора в Конгрессе США по восстановлению отношений после войны.

В дружеской атмосфере обмена сенатор Лихи и его супруга поделились историями и глубокими воспоминаниями о стране и народе Вьетнама, а также обменялись мнениями с представителями посольства Вьетнама в США.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top