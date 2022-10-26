НОВОСТИ
Постоянный председатель Сената П. Лихи желает укрепить обмены между молодыми поколениями США и Вьетнама
Выступая на встрече, посол Нгуен Куок Зунг подтвердил, что правительство и народ Вьетнама признают и всегда ценят заслуги и вклад сенатора Лихи, леди Марсель и советника Тима Ризера в мирный процесс, начиная от поддержки через Фонд помощи жертвам войны Лихи в начале 90-х годов прошлого века и до программ и инициатив стоимостью в миллионы долларов США позже, которые оказали практическую поддержку жертвам наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов / диоксина, способствовали дезактивации диоксинов в аэропортах Дананага и Бьенхоа, поиске пропавших без вести вьетнамских солдат; а также инвестировали в образование. Достигнутые результаты в преодолении последствий войны сблизили две страны, построили и укрепили взаимное доверие и взаимопонимание, открыли возможности для укрепления сотрудничества в различных областях. Посол Нгуен Куок Зунг подтвердил, что вьетнамская сторона всегда рада визитам сенатора Лихи и его жене во Вьетнам, когда позволит состояние их здоровья. Посол пожелал, чтобы сенатор Лихи и впредь поддерживал, и способствовал развитию вьетнамско-американских отношений, включая сотрудничество в преодолении последствий войны, и в то же время помогал налаживать и строить парламентскую сеть дружбы с Вьетнамом, которая поможет работе сенатора в Конгрессе США по восстановлению отношений после войны.
В дружеской атмосфере обмена сенатор Лихи и его супруга поделились историями и глубокими воспоминаниями о стране и народе Вьетнама, а также обменялись мнениями с представителями посольства Вьетнама в США.