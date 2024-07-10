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Постоянный комитет НС созывает 35-е заседание
Постоянный комитет НС рассмотрит и утвердит проект резолюции о расформировании, создании и слиянии некоторых органов уголовного розыска военных зон и региональных органов уголовного розыска Вьетнамской народной армии, а также об укреплении организации и кадрового состава органов военной прокуратуры всех уровней, сказал он.
В повестку дня также войдут дополнения к сметам регулярных расходов государственного бюджета на 2024 год министерств национальной обороны и общественной безопасности, корректировки среднесрочных планов государственных инвестиций, финансируемых из центрального бюджета в 2021-2025 годах министерств, центральных ведомств и населенных пунктов, и некоторые другие вопросы.
На этом заседании комитет рассмотрит отчет о работе омбудсмена НС в мае-июне, выскажет мнения об организации форума НС по высшей надзорной деятельности и юридическому форуму.
Председатель НС подчеркнул необходимость усиления роли органов НС, Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама и других организаций в законотворческой и надзорной деятельности.