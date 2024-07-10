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Постоянный комитет НС созывает 35-е заседание

Утром 10 июля в Ханое началось 35-е заседание Постоянного комитета Национального собрания (НС) под председательством председателя НС Чан Тхань Мана.
  Председатель НС Чан Тхань Ман выступает на заседании. Фото: ВИA  
В своем вступительном слове председатель Чан Тхань Ман отметил, что заседание сосредоточено на рассмотрении итогов 7-й сессии Национального собрания 15-го созыва, которая проходила с 20 мая по 29 июня, и обсуждении подготовки к 8-й сессии.

Постоянный комитет НС рассмотрит и утвердит проект резолюции о расформировании, создании и слиянии некоторых органов уголовного розыска военных зон и региональных органов уголовного розыска Вьетнамской народной армии, а также об укреплении организации и кадрового состава органов военной прокуратуры всех уровней, сказал он.

В повестку дня также войдут дополнения к сметам регулярных расходов государственного бюджета на 2024 год министерств национальной обороны и общественной безопасности, корректировки среднесрочных планов государственных инвестиций, финансируемых из центрального бюджета в 2021-2025 годах министерств, центральных ведомств и населенных пунктов, и некоторые другие вопросы.

На этом заседании комитет рассмотрит отчет о работе омбудсмена НС в мае-июне, выскажет мнения об организации форума НС по высшей надзорной деятельности и юридическому форуму.

Председатель НС подчеркнул необходимость усиления роли органов НС, Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама и других организаций в законотворческой и надзорной деятельности.

ВИА/ИЖВ

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