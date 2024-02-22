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НОВОСТИ

Постоянный комитет НС созовет 30-е заседание 22 февраля

Постоянный комитет Национального собрания (НС) соберется на свое 30-е заседание 22 февраля, сообщила канцелярия НС.
  Постоянный комитет Национального собрания (НС) соберется на свое 30-е заседание 22 февраля. Фото: ВИA  
Председатель НС Выонг Динь Хюэ примет участие в мероприятии, выступит со вступительным словом и будет председательствовать на заседании вместе со своими заместителями по очереди.

Основное внимание на заседании будет уделено высказыванию мнений по корректировкам пересмотренного Закона об архивах и законопроекту о внесении изменений и дополнений в несколько статей Закона о силах охраны.

Кроме доклада о чаяниях населения в январе 2024 г., комитет рассмотрит предложение Верховной народной прокуратуры о назначении дополнительного числа прокуроров и подведет итоги 5-й внеочередной сессии НС 15-го созыва.

Помимо отчета о чаяниях народа в январе 2024 года, комитет также рассмотрит предложение Верховной народной прокуратуры о назначении дополнительного числа прокуроров и подведет итоги 5-й внеочередной сессии Национального собрания 15-го созыва.

ВИА/ИЖВ

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