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Постоянный комитет НС созвал 6-е заседание депутатов, работающих на постоянной основе
Председатель НС Чан Тхань Ман высоко оценил законотворческие усилия, предпринятые в последнее время, и указал на ограничения и уроки.
Он отметил, что Постоянный комитет НС организует законотворческий форум для депутатов НС, экспертов и ученых, чтобы они могли высказать свои мнения и присоединиться к законотворческой деятельности.
Он попросил депутатов и делегатов НС, работающих на постоянной основе, присутствующих на заседании, сосредоточиться на анализе, обсуждении и четком изложении своих мнений по содержаниям, предложенным проверяющим агентством, особенно по тем, которые имеют различные варианты, а также на том, подходят ли законопроекты для утверждения на следующей сессии НС или нет.
Он подчеркнул необходимость обеспечения качества законопроектов, а также тщательного изучения и надлежащего исполнения резолюции Политбюро 178-QD/TW о контроле над властью, предупреждении и борьбе с коррупцией и негативными действиями в законотворчестве.