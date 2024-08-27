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НОВОСТИ

Постоянный комитет НС созвал 6-е заседание депутатов, работающих на постоянной основе

27 августа в Ханое председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман председательствовал на 6-м заседании депутатов НС, работающих на постоянной основе.
  На 6-м заседании депутатов НС, работающих на полной основе, в Ханое 27 августа. Фото: ВИA  
В своем вступительном слове председатель НС Чан Тхань Ман сказал, что на заседании депутаты НС выскажут свое мнение по 12 законопроектам, в том числе по 11, которые первоначально обсуждались на 7-й сессии НС, включая Закон о геологии и полезных ископаемых, Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона об аптеках, Закон о профсоюзах (пересмотренный), Закон о предупреждении торговли людьми и борьбе с ней, Закон о нотариате, Закон о культурном наследии (пересмотренный), Закон о городском и сельском планировании, Закон о предотвращении и тушении пожаров, Закон о налоге на добавленную стоимость, Закон о ювенальной юстиции и Закон о народной противовоздушной обороне.

Председатель НС Чан Тхань Ман высоко оценил законотворческие усилия, предпринятые в последнее время, и указал на ограничения и уроки.

Он отметил, что Постоянный комитет НС организует законотворческий форум для депутатов НС, экспертов и ученых, чтобы они могли высказать свои мнения и присоединиться к законотворческой деятельности.

Он попросил депутатов и делегатов НС, работающих на постоянной основе, присутствующих на заседании, сосредоточиться на анализе, обсуждении и четком изложении своих мнений по содержаниям, предложенным проверяющим агентством, особенно по тем, которые имеют различные варианты, а также на том, подходят ли законопроекты для утверждения на следующей сессии НС или нет.

Он подчеркнул необходимость обеспечения качества законопроектов, а также тщательного изучения и надлежащего исполнения резолюции Политбюро 178-QD/TW о контроле над властью, предупреждении и борьбе с коррупцией и негативными действиями в законотворчестве.

ВИА/ИЖВ

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