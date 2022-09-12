Постоянный комитет НС соберется на следующей неделе

По сообщению Канцелярии Национального собрания (НС), 15-е заседание Постоянного комитета НС состоится с 12 по 15 сентября.

Постоянный комитет НС будет осуществлять тематический контроль заи «Выполнением резолюций Постоянного комитета НС об устройстве административных единиц на уровне уездов и общин в период 2019-2021 годов»; а также за «Выполнением закона о приеме граждан и решение жалоб и доносов с 1 июля 2016 года по 1 июля 2021 года».

Постоянный комитет НС дает мнения о проекте доклада по результатам тематического контроля НС за «Реализацией политики и законов по бережливости и противодействию расточительности в период 2016-2021 годов».

Постоянный комитет НС дает мнения о отчете Правительства о выполнении Конституции, законов и резолюций НС; отчеты Правительства, Верховного народного суда, Верховной народной прокуратуры о приеме граждан, решении жалоб и доносов граждан в 2022 году.

Кроме того, Постоянный комитет НС рассмотрит в письменном виде два содержания: Доклады Правительства о Национальной целевой программе по строительству новой деревни и Национальной целевой программе устойчивого сокращения бедности на 2021-2025 годы.

Также на заседании Постоянный комитет НС дает заключения по подготовке 4-й сессии НС.