НОВОСТИ
Постоянный комитет НС рассмотрит ряд важных вопросов на 51-м заседании
Кроме того, комитет обсудит вопросы, связанные с разъяснением, доработкой и согласованием группы законопроектов: Закон «О кибербезопасности»; Закон «О защите государственной тайны» (в новой редакции); Закон «О внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона «О национальной оборонной промышленности, безопасности и промышленной мобилизации»; а также группы законопроектов: Закон «О страховании вкладов» (в новой редакции); Закон «Об электронной коммерции»; Закон «О строительстве» (в новой редакции); Группа проектов «О высоких технологиях» (в новой редакции); Закон «О внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона «О трансфере технологий»; Закон «Об искусственном интеллекте»; Закон «О внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона «Об интеллектуальной собственности».
Комитет также обсудит доработку группы законопроектов: «О прессе» (в новой редакции); «О внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона об образовании»; «О высшем образовании» (в новой редакции); «О профессиональном образовании» (в новой редакции); а также проекты резолюции НС о специальных механизмах реализации некоторых положений Резолюции № 71-NQ/TW от 22 августа 2025 года Политбюро о прорывном развитии образования и подготовки кадров; и о политике инвестирования в национальную целевую программу «Модернизация и повышение качества образования и подготовки кадров на период 2026–2035 годов».
Кроме того, Постоянный комитет рассмотрит и обсудит группы законопроектов: «О гражданской авиации Вьетнама» (в новой редакции); «О внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о судебных досье»; «О принудительном исполнении гражданских решений» (в новой редакции); «О внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о страховом бизнесе»; «О внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о статистике»; «О налоге на доходы физических лиц» (в новой редакции); «О налоговом администрировании» (в новой редакции); «О внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона об управлении государственным долгом».
Комитет также рассмотрит и утвердит проекты: Резолюция о планировании и распределении количества, структуры и состава депутатов НС 16-го созыва; а также Указ о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Указа «О полиции по охране окружающей среды».
В части принятия решений по важным вопросам комитет рассмотрит проекты резолюции НС: о специальных механизмах, связанных с реализацией Резолюции № 71-NQ/TW Политбюро о прорывном развитии образования и подготовки кадров; о некоторых механизмах и политике, направленных на устранение трудностей и проблем при реализации Закона о земле; представление Правительства о согласовании инвестиционной политики по проекту строительства международного аэропорта Зябинь; а также представление Правительства о проекте Постановления о порядке управления и использовании государственного бюджета для обеспечения деятельности Коммунистической партии Вьетнама.
Кроме того, Постоянный комитет обсудит вопросы, касающиеся: инвестиционной политики для реализации национальных целевых программ «Модернизация и повышение качества образования и подготовки кадров на период 2026–2035 годов»; «Здравоохранение, демография и развитие населения на период 2026–2035 годов»; и «Новые сельские районы, устойчивое сокращение бедности и развитие экономики и общества в этнических и горных районах до 2030 года».
Также комитет рассмотрит и утвердит решения по следующим вопросам: корректировка сметы капитальных вложений из центрального бюджета 2025 года между министерствами, центральными ведомствами и местными органами; дополнительное распределение средств на строительство школ в приграничных районах и на выполнение проектов по ликвидации последствий стихийных бедствий; Резолюция Постоянного комитета НС о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Резолюции № 70/2025/UBTVQH15 от 7 февраля 2025 года Постоянного комитета НС, определяющего принципы, критерии и нормы распределения государственных инвестиций на период 2026–2030 годов.
На заседании Постоянный комитет НС также рассмотрит кадровые вопросы в рамках своих полномочий.