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Постоянный комитет НС рассматривает план инвестиций в железную дорогу Лаокай - Ханой – Хайфон
Правительство предложило НС утвердить план инвестиций в основную линию, протяженность которой составит около 390,9 км, а также три ответвления общей протяженностью 27,9 км. Проект пройдет через девять провинций и городов северного региона, а именно Лаокай, Йенбай, Футхо, Виньфук, Ханой, Бакнинь, Хынгйен, Хайзыонг и Хайфон.
По прогнозам, для реализации проекта потребуется около 2 632 гектаров земли, и он будет финансироваться за счет государственных инвестиций, а общая сметная стоимость составит 203,23 триллиона донгов (около 8,37 миллиарда долларов США). Источниками финансирования станут государственный бюджет (центральный и местный), внутренний капитал, иностранные займы (от правительства Китая) и другие законные источники. Начало подготовки технико-экономического обоснования запланировано на 2025 год, а завершение - на 2030 год.
Представляя отчет об оценке, председатель экономической комиссии НС Ву Хонг Тхань подтвердил необходимость проекта. Однако он призвал правительство уточнить, как проект согласуется с национальным планом землепользования на 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 г. и как распределение земли согласуется с местными планами.
Что касается финансирования, то Экономический комитет согласился с предложением правительства о 15 специальных механизмах и политиках, которые ранее были одобрены НС и рассмотрены соответствующими органами власти. Хотя эти механизмы закладывают прочную основу, в ходе их реализации необходимо обеспечить макроэкономический баланс и безопасность государственного долга.
После обсуждения Постоянный комитет НС согласился представить инвестиционное предложение для рассмотрения на девятой внеочередной сессии НС 15-го созыва, открытие которой запланировано на 12 февраля.
В своем выступлении председатель Национального собрания Чан Тхань Ман подчеркнул, что Центральный комитет партии и Политбюро приняли резолюции и заключения, определяющие приоритетность ресурсов для утверждения проекта и его реализации в этом году. Ожидается, что проект укрепит железнодорожную сеть, соединяющую крупные городские районы и промышленные зоны в северной средней полосе, горных районах и дельте Красной реки.
Председатель НС также подчеркнул необходимость оптимального расположения маршрута, чтобы обеспечить связь с национальной железнодорожной сетью, городскими железнодорожными системами и другими видами транспорта, при этом минимизируя воздействие на жилые районы и лесные угодья. Он призвал провести тщательную оценку возврата земель, компенсации и переселения.
Что касается инфраструктуры вокзалов, то председатель НС рекомендовал оптимизировать их конструкцию с учетом скорости движения поездов, обеспечив при этом концентрацию грузов и пассажиров, чтобы минимизировать инвестиционные затраты.