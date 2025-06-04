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НОВОСТИ

Постоянный комитет НС проголосовал за поправки к Указу о народонаселении

В ходе 46-й сессии Постоянный комитет Национального собрания (НС) 3 июня рассмотрел и проголосовал за принятие Указа о внесении изменений в статью 10 Указа о народонаселении № 06/2003/PL-UBTVQH11, которое ранее было пересмотрено и дополнено в соответствии с Указом № 08/2008/PL-UBTVQH12. Ранее, представляя предложение правительства, министр здравоохранения Дао Хонг Лан объяснила, что проект указа вносит изменения в пункт 1 статьи 1 указа 2008 года о пересмотре статьи 10 указа о народонаселении 2003 года. Прежнее положение «принимать решение о сроках и интервалах между рождениями» будет заменено на «принимать решение о сроках, количестве детей и интервалах между рождениями в соответствии с возрастом, состоянием здоровья, образовательными и трудовыми обязанностями, доходами и способностями к воспитанию детей на основе равенства». Кроме того, планируется исключить пункт 2, в котором говорится об «одном или двух детях, за исключением особых случаев, установленных правительством».

Цель пересмотра - устранить диспропорции в уровне рождаемости в различных регионах и демографических группах и не допустить снижения рождаемости ниже уровня воспроизводства населения - фактора, который может негативно повлиять на устойчивое развитие экономики, социальной сферы, безопасности и обороны в будущем.

Согласно предложению правительства, изменение законодательного положения о количестве детей является одной из мер по поддержанию рождаемости на уровне воспроизводства населения и предотвращению дальнейшего снижения уровня рождаемости в ближайшие годы.

Комитет по культуре и социальным вопросам НС признал проект постановления соответствующим политике и руководящим принципам партии. Председатель Нгуен Дак Винь заявил, что его комитет согласен с масштабом поправок, целевой аудиторией и структурой. Изменение статьи 10 Указа о народонаселении направлено на институционализацию директив Политбюро и удовлетворение практических требований, поэтому правительству было предложено представить проект указа в Постоянный комитет НС для скорейшего рассмотрения и принятия.

ВИА/ИЖВ

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