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Постоянный комитет НС проголосовал за поправки к Указу о народонаселении
Цель пересмотра - устранить диспропорции в уровне рождаемости в различных регионах и демографических группах и не допустить снижения рождаемости ниже уровня воспроизводства населения - фактора, который может негативно повлиять на устойчивое развитие экономики, социальной сферы, безопасности и обороны в будущем.
Согласно предложению правительства, изменение законодательного положения о количестве детей является одной из мер по поддержанию рождаемости на уровне воспроизводства населения и предотвращению дальнейшего снижения уровня рождаемости в ближайшие годы.
Комитет по культуре и социальным вопросам НС признал проект постановления соответствующим политике и руководящим принципам партии. Председатель Нгуен Дак Винь заявил, что его комитет согласен с масштабом поправок, целевой аудиторией и структурой. Изменение статьи 10 Указа о народонаселении направлено на институционализацию директив Политбюро и удовлетворение практических требований, поэтому правительству было предложено представить проект указа в Постоянный комитет НС для скорейшего рассмотрения и принятия.