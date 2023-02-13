Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Постоянный комитет НС открывает 20-ю сессию

Постоянный комитет Национального собрания (НС) начал свою 20-ю сессию в Ханое утром 13 февраля.
  Председатель НС Выонг Динь Хюэ выступает на 20-м заседании Постоянного комитета НС 13 февраля. Фото: ВИА  
Постоянный комитет Национального собрания (НС) начал свою 20-ю сессию в Ханое утром 13 февраля.

Открывая мероприятие, председатель НС Выонг Динь Хюэ сказал, что на трехдневном заседании будут рассмотрены законопроекты о гражданской обороне, законопроекты о защите прав потребителей и доработанные законопроекты об электронных сделках, которые впервые обсуждались на 4-й сессии 15-го НС в конце 2022 г.

Постоянный комитет также рассмотрит и примет решения по 7 группам вопросов, в том числе постановлению о наказании за административные правонарушения в сфере государственного аудита и трем проектам постановлений Постоянного комитета.

На повестке дня также проект указа о защите личной информации, создании административных единиц районного и общинного уровня в некоторых провинциях, выделении капитала для задач и проектов в рамках программы социально-экономического восстановления и развития.

Кроме того, законодатели рассмотрят 2-ю и 3-ю внеочередные сессии и обсудят предложения премьер-министра о назначении и освобождении от должностей вьетнамских послов.

Кроме того, в декабре 2022 г. и январе 2023 г. они рассмотрят вопрос об урегулировании НС народных петиций, сообщил председатель Хюэ.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top