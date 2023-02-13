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Постоянный комитет НС открывает 20-ю сессию
Открывая мероприятие, председатель НС Выонг Динь Хюэ сказал, что на трехдневном заседании будут рассмотрены законопроекты о гражданской обороне, законопроекты о защите прав потребителей и доработанные законопроекты об электронных сделках, которые впервые обсуждались на 4-й сессии 15-го НС в конце 2022 г.
Постоянный комитет также рассмотрит и примет решения по 7 группам вопросов, в том числе постановлению о наказании за административные правонарушения в сфере государственного аудита и трем проектам постановлений Постоянного комитета.
На повестке дня также проект указа о защите личной информации, создании административных единиц районного и общинного уровня в некоторых провинциях, выделении капитала для задач и проектов в рамках программы социально-экономического восстановления и развития.
Кроме того, законодатели рассмотрят 2-ю и 3-ю внеочередные сессии и обсудят предложения премьер-министра о назначении и освобождении от должностей вьетнамских послов.
Кроме того, в декабре 2022 г. и январе 2023 г. они рассмотрят вопрос об урегулировании НС народных петиций, сообщил председатель Хюэ.