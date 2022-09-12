Постоянный комитет НС открывает 15-е заседание

Председатель НС Выонг Динь Хюэ (в центре) произносит вступительную речь на 15-м заседании Постоянного комитета НС 12 сентября. Фото: ВИА

Постоянный комитет Национального собрания (НС) начал свое 15-е заседание в Ханое 12 сентября, на котором основное внимание было уделено надзорной деятельности парламента и комитета, а также подготовке к четвертой сессии НС.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ сказал, что на 15-м заседании будут обсуждаться вопросы, которые будут представлены на 4-ю сессию НС в октябре этого года, в том числе результаты надзора за реализацией политик и правовых норм в области бережливости и предотвращения расточительности в период 2016-2021 гг.; отчеты о деятельности Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры; отчеты правительства о профилактике коррупции и борьбы с ней; борьба с преступлениями и правонарушениями; и работа правоохранительных органов за 2022 г.

Постоянный комитет НС рассмотрит отчет Государственного контрольно-ревизионного управления Вьетнама о результатах деятельности за 2022 год и план аудита на 2023 год. Он также даст заключения по проекту повестки дня четвертой сессии НС.

Среди других рассматриваемых вопросов – реализация резолюций Постоянного комитета НС о реорганизации административных единиц уездного и общинного уровня в 2019-2021 гг.; обеспечение соблюдения правовых норм о приеме граждан, урегулировании жалоб и доносов в период 2016-2021 гг.; национальные целевые программы строительства новой деревни и устойчивого сокращения бедности на 2021-2025 гг.; и выполнение резолюций Постоянного комитета о поддержке работников, пострадавших от пандемии.

15-е заседание продлится до 15 сентября.