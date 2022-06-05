Постоянный комитет НС обсуждает реализацию пакета поддержки социально-экономического восстановления

Председатель НС Выонг Динь Хюэ выступает на заседании. Фото: ВИА

Постоянный комитет Национального собрания (НС) в первой половине дня 4 июня дала заключения по реализации и выделению средств на задачи и проекты в рамках программы социально-экономического восстановления и развития.

Под председательством председателя НС Выонг Динь Хюэ обсуждение было сосредоточено на предварительном портфеле и уровне капитала, который будет выделен для задач и проектов; и планах использования доходов бюджета от увеличения сборов, а также от экономии расходов и оставшихся средств центрального бюджета в 2021 году.

Министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг представил отчет Правительства о реализации программы социально-экономического восстановления и развития.

На заседании также был заслушан отчет председателя Финансово-бюджетного комитета НС Нгуен Фу Кыонга по отчету правительства.

Председатель НС Хюэ сказал, что Постоянный комитет НС высоко оценил и приветствовал отчеты правительства по этим вопросам.

Он отметил, что медленная реализация пакета поддержки социально-экономического восстановления и развития повлияет на эффективность программы.

Председатель НС призвал правительство оценить причину задержки, и таким образом, приняв более радикальнее меры, чтобы вскоре получить конкретные результаты этого важного пакета поддержки.

Постоянный комитет НС обратилась к правительству с просьбой незамедлительно объявить оставшийся капитал, в том числе 14 трлн. донгов (603,6 млн. долл. США) на сферу инфраструктуры здравоохранения; 11,83 трлн. донгов на другие инфраструктурные проекты, чтобы министерства, центральные агентства и местные органы власти имели основания ускорить ход инвестиционных процедур.

По словам председателя НС, правительству необходимо направить и призвать министерства, а также центральные и местные агентства к быстрому завершению инвестиционных процедур в соответствии с правилами, чтобы правительство могло завершить портфель и отчитаться перед Постоянным комитетом НС для комментариев, прежде чем выделять источники капитала.

Постоянный комитет НС также согласилась с предложением правительства израсходовать 9,62 млрд. донгов из пакета в 176 трлн. донгов, изложенного в Резолюции № 43/2022/QH15, для выделения капитала на три проекта по скоростным автомагистралям в портфеле проектов национального значения для представить в НС для рассмотрения и принятия решения на текущей 3-й сессии.