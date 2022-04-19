Постоянный комитет НС обсуждает поправки к Закону о радиочастотах

На заседании. Фото: ВИА

Представляя предложение правительства по законопроекту, заместитель министра информации и связи Фам Дык Лонг сказал, что закон направлен на создание благоприятных условий для эффективной мобилизации, распределения и использования радиочастот и спутниковых орбит, а также на обеспечение соответствия Закона о радиочастотах соответствующих международных законов и конвенций.

По словам Фам Дык Лонга, законопроект дополняет две статьи действующего закона и вносит коррективы в 15 других.

Представляя агентство по проверке, председатель комитета НС по науке, технологиям и окружающей среде Ле Куанг Хи сказал, что содержание законопроекта соответствует положениям Конституции 2013 года, обеспечивая его соответствие соответствующим международным законам и конвенциям, в которых Вьетнам является членом.

Ле Куанг Хи предложил добавить в законопроект положения об ограничении пропускной способности для организации/предприятия, чтобы предотвратить монополию, неэффективное использование и растрату частотных ресурсов.

Однако некоторые члены Постоянного комитета НС считают, что ограничение может затронуть деятельность предприятий по развитию рынка, а также права потребителей.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что радиочастоты являются национальным достоянием, ценность которого возрастает, особенно во время четвертой промышленной революции. Он подчеркнул необходимость строгого, открытого и прозрачного управления радиочастотами для оптимизации их значения в социально-экономическом развитии, безопасности и обороне.

Относительно ограничения общей пропускной способности, которую разрешено использовать организации или бизнесу, спикер НС сказал, что необходимо разъяснение принципов и критериев распределения частот, чтобы обеспечить равенство и прозрачность, тем самым поощряя конкуренцию и избегая растраты национальных ресурсов.

Члены комитета также обсудили ряд важных вопросов законопроекта, в том числе порядок выдачи лицензий на использование радиочастот, планирование распределения радиочастот и проведение торгов.



