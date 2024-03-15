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НОВОСТИ

Постоянный комитет НС обсудит семь законопроектов на 31-й сессии

Постоянный комитет Национального собрания (НС) проводит свою 31-ю сессию с 14 по 19 марта, на которой рассматривается семь законопроектов.
  Председатель НС Выонг Динь Хюэ выступает на церемонии закрытия 30-й сессии Постоянного комитета НС. Фото: ВИА  
Среди них - проект Закона о капитале (с поправками), проект Закона о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона об аукционах активов, проект Закона о социальном страховании (с поправками), проект Закона о дорожном движении, проект Закона о порядке и безопасности дорожного движения, проект Закона об оборонной промышленности, промышленности безопасности и промышленной мобилизации., а также проект Закона об организации народных судов (с поправками).

В феврале 2024 года Постоянный комитет НС также рассмотрит отчет о работе омбудсмена законодательного органа и организует работу в режиме «вопрос-ответ».

Что касается решений по важным вопросам, то будут рассмотрены и приняты решения о создании кварталов Анзиен и Антай в городке Бенкат и городе Бенкат в южной провинции Биньзыонг, а также о создании и обустройстве районов в городке Гоконг и создании города Гоконг в провинции Тиенжанг в дельте Меконга.

На этой сессии комитет планирует рассмотреть вопросы кадровой работы.

ВИА/ИЖВ

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