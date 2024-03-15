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Постоянный комитет НС обсудит семь законопроектов на 31-й сессии
В феврале 2024 года Постоянный комитет НС также рассмотрит отчет о работе омбудсмена законодательного органа и организует работу в режиме «вопрос-ответ».
Что касается решений по важным вопросам, то будут рассмотрены и приняты решения о создании кварталов Анзиен и Антай в городке Бенкат и городе Бенкат в южной провинции Биньзыонг, а также о создании и обустройстве районов в городке Гоконг и создании города Гоконг в провинции Тиенжанг в дельте Меконга.
На этой сессии комитет планирует рассмотреть вопросы кадровой работы.