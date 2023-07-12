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НОВОСТИ

Постоянный комитет НС начинает 24-е заседание

Постоянный комитет Национального собрания (НС) 15-го созыва открыл 24-е заседание в Ханое 12 июля под председательством председателя НС Выонг Динь Хюэ.
  Председатель НС Вуонг Динь Хюэ (в центре) выступает со вступительным словом на 24-м заседании Постоянного комитета НС 12 июля. Фото: ВИA  
Постоянный комитет Национального собрания (НС) 15-го созыва открыл 24-е заседание в Ханое 12 июля под председательством председателя НС Выонг Динь Хюэ.

Председатель НС сказал, что в течение 2,5-дневного заседания Постоянный комитет тщательно рассмотрит проект закона о дорогах и проект закона о порядке и безопасности дорожного движения. Оба проекта планируется представить в НС для рассмотрения на шестой сессии позднее в этом году и для утверждения на седьмой сессии в следующем году.

Также будет обсуждаться проект резолюции об организации административных единиц уездного и общинного уровней на период 2023-2030 годов.

Постоянный комитет представит заключения о первоначальных результатах надзора за выполнением резолюции НС № 88/2014/QH13 и резолюции № 51/2017/QH14 о реформировании общеобразовательной программы и учебников, что, по словам председателя НС Хюэ, является важным и деликатным вопросом, вызывающим озабоченность общественности.

В нем также будет рассмотрено урегулирование мнений людей. Кроме того, будет рассмотрен обзор 10-летней реализации межсекторальной резолюции № 525/2012/NQLT/UBTVQH13-DCTUBTWMTTQVN от 27 сентября 2012 года о контактах депутатов НС с избирателями.

Депутаты также подведут итоги пятой сессии НС, состоявшейся в конце мая - начале июня, и обсудят подготовку к предстоящей шестой сессии, сказал председатель НС.

ВИА/ИЖВ

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