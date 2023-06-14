Постоянный комитет НС комментировал проект Закона по защите прав потребителей

Председатель НС Выонг Динь Хюэ выступает на заседании. Фото: ВИА

Председатель комитета НС по науке, технологиям и окружающей среде Ле Куанг Хи доложил о ряде вопросов для консультаций с Постоянным комитетом, включая ряд основных вопросов законопроекта «О защите прав потребителей» (с изменениями), касающийся: гражданских дел о защите прав потребителей; судебных издержек по гражданским делам о защите интересов потребителей; обнародования информации о гражданских делах о защите интересов потребителей, возбужденных общественными организациями, участвующими в защите интересов потребителей...Выступая на заседании, состоявшемся между двумя этапами пятой сессии Национального собрания 15-го созыва, председатель НС Выонг Динь Хюэ предложил, чтобы в отчете о проверке проекта пересмотренного закона были затронуты вопросы, поднятые депутатами.Он попросил и ведомства-составители продолжить рассмотрение главы о государственном управлении, положений о правоприменении, а также статей во избежание конфликтов при реализации нормативно-правового документа.Также 13 июня Постоянный комитет Национального собрания дал заключения по ряду основных вопросов по разъяснению, усвоению, пересмотру и дополнению проекта Закона об электронных сделках (с поправками).Комментируя этот вопрос, председатель НС Выонг Динь Хюэ поручил ведомству-составителю продолжить рассмотрение и изменение порядок в законопроекте, в котором необходимо уточнить содержание, касающееся государственного управления электронными транзакциями.Ранее Постоянный комитет Национального собрания рассмотрела проект постановления об инвестиционной политике для проекта строительства дороги, соединяющей национальную автомагистраль 27C и провинциальную дорогу DT.656 в южно-центральной провинции Кханьхоа, а также о корректировке инвестиционной политики для водохранилище Капет в уезде Хамтхуаннам, южно-центральная провинция Биньтхуан.Первый этап пятой сессии Ес 15-го созыва продлился с 22 мая по 10 июня, а второй продолжится с 19 по 23 июня.