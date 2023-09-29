Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Постоянный комитет НС завершил 26-е заседание

28 сентября Постоянный комитет Национального собрания завершил свое 26-е заседание.
  28 сентября завершилось 26-е заседание Постоянного комитета Национального собрания. Фото: ВИА  
Председатель НС Выонг Динь Хюэ сообщил, что комитет выполнил все задачи рабочей программы, уделив особое внимание подготовке к 6-й сессии 15-го созыва НС.

На заседании комитет дал заключения по семи законопроектам и двум проектам постановлений. Среди них на одобрение шестой сессии НС будут представлены два законопроекта – пересмотренный закон о земле и пересмотренный закон о кредитных организациях.

Комитет также рассмотрел отчеты контрольной группы НС о реализации постановлений НС по трем национальным целевым программам по строительству сельских территорий нового образца на 2021-2025 годы, сокращению бедности на 2021-2025 годы и социально-экономическому развитию регионов проживания национальных меньшинств на 2021-2030 годы.

Комитет рассмотрел ряд отчетов и предложений, которые будут представлены НС на 6-й сессии, которая откроется через три недели.

Постоянный комитет НС вновь соберется в октябре для рассмотрения вопросов подготовки к шестой сессии НС.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил маленьких больных в Центральном институте гематологии и переливания крови

Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил маленьких больных в Центральном институте гематологии и переливания крови

По случаю Праздника середины осени 2023 года вечером 28 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил программу «Счастливый праздник середины осени», вручил подарки детям, находящимся на лечении в Центральном институте гематологии и переливания крови.
ПОДРОБНЕЕ

Top