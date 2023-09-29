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Постоянный комитет НС завершил 26-е заседание
На заседании комитет дал заключения по семи законопроектам и двум проектам постановлений. Среди них на одобрение шестой сессии НС будут представлены два законопроекта – пересмотренный закон о земле и пересмотренный закон о кредитных организациях.
Комитет также рассмотрел отчеты контрольной группы НС о реализации постановлений НС по трем национальным целевым программам по строительству сельских территорий нового образца на 2021-2025 годы, сокращению бедности на 2021-2025 годы и социально-экономическому развитию регионов проживания национальных меньшинств на 2021-2030 годы.
Комитет рассмотрел ряд отчетов и предложений, которые будут представлены НС на 6-й сессии, которая откроется через три недели.
Постоянный комитет НС вновь соберется в октябре для рассмотрения вопросов подготовки к шестой сессии НС.