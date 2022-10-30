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НОВОСТИ

Постоянный комитет НС дал комментарии по двум законопроектам

29 октября в здании НС состоялось заседание Постоянного комитета НС, на котором были даны комментарии о сборе мнений депутатов НС и внесении поправок в проект Закона о медицинском осмотре и лечении (с изменениями) после обсуждения законопроекта депутатами НС на 4-й сессии Национального собрания XV созыва.
  Общий вид заседания  

Заседание прошло под руководством Постоянного председателя НС Чан Тхань Мана. На заседании также присутствовали Вице-премьер Ву Дык Дам, Министр здравоохранения Дао Хонг Лан, руководители некоторых центральных министерств и ведомств.

Участники заседания заслушали проект отчета о разъяснениях, сборе мнений депутатов НС и внесении поправок в проект Закона, представленный Председателем Комитета НС по социальным вопросам Нгуен Тхюи Ань.

Также в первой половине того же дня под руководством Заместителя председателя НС Нгуен Кхак Динем Постоянный комитет НС дал комментарии о сборе мнений депутатов НС и внесении поправок в проект Закона об инспекции (с поправками). На заседании присутствовали Вице-премьер Ле Минь Кхай, Главный инспектор Правительства Доан Хонг Фонг.


Нянзан Онлайн/ВИА

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