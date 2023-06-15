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Постоянный комитет НС дает заключения по 7 проектам постановлений
В отношении проекта Постановления (с поправками) о вынесения и получения вотума доверия в отношении лиц, занимающих должности, избранные или утвержденные Национальным собранием или Народными советами, председатель Национального собрания заявил, что Постоянный комитет Национального собрания в основном ценит процесс обобщения мнений и комментарий по проекту, а также согласен с отчетом по ряду вопросов разъяснения, принятия и доработки проекта Постановления Юридического комитета. Председатель Национального Собрания предложила Юридическому комитету координировать свои действия с соответствующими учреждениями для тщательного изучения политической основы, правовой основы, а также согласованности и синхронизации с правовой системой проекта Постановления.
Что касается проекта Постановления об утверждении расчета государственного бюджета на 2021 год Постоянный комитет Национального собрания предложил Правительству поручить Министерству финансов тщательно изучить, а Государственному аудиту - рассмотреть результаты проверки доходов и расходов бюджета; Финансово-бюджетному комитету, Министерству финансов и Государственному аудиту - скоординировать действия для полного учета замечаний и предложений по завершению проекта Постановления.
В отношении проекта Постановления Национального собрания об апробировании ряда конкретных механизмов и политик развития города Хошимин Постоянный комитет Национального собрания дал заключения о распределении государственного инвестиционного капитала, стимулов для стратегического инвестора. Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ высоко оценил проект и подготовку соответствующих ведомств; вместе с тем предложил в отчете о приеме и разъяснении мнений уточнить еще политико-правовые основания, на основании чего продолжить изучение, рассмотрение и доработку проекта Постановления. Также на утреннем заседании Постоянный комитет НС прокомментировала проект Постановления о реализации политики снижения налога на добавленную стоимость на 2% в соответствии с Постановлением № 43/2022/QH15.
Завершая заседание, председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ заявил, что за 3,5 рабочих дня Постоянный комитет Национального собрания завершил все предложенное содержание. Председатель Национального Собрания поручил органам и Постоянному комитету Национального собрания уделять максимальное внимание и тесно координировать свои действия с министерствами и ведомствами Правительства для доработки проектов Законов и Постановлений, представить отчет в Постоянный комитет Национального собрания в кратчайшее время.