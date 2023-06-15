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Постоянный комитет НС дает заключения по 7 проектам постановлений

Утром 15 июня под председательством председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ Постоянный комитет Национального собрания продолжил свое заседание, чтобы дать заключения по ряду основных вопросов, которые необходимо разъяснить, скорректировать и усовершенствовать для принятия Национальным собранием на его 5-й сессии.
Выступает на заседании Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ. Фото: ВИА  
В отношении проекта Постановления (с поправками) о вынесения и получения вотума доверия в отношении лиц, занимающих должности, избранные или утвержденные Национальным собранием или Народными советами, председатель Национального собрания заявил, что Постоянный комитет Национального собрания в основном ценит процесс обобщения мнений и комментарий по проекту, а также согласен с отчетом по ряду вопросов разъяснения, принятия и доработки проекта Постановления Юридического комитета. Председатель Национального Собрания предложила Юридическому комитету координировать свои действия с соответствующими учреждениями для тщательного изучения политической основы, правовой основы, а также согласованности и синхронизации с правовой системой проекта Постановления.

Что касается проекта Постановления об утверждении расчета государственного бюджета на 2021 год Постоянный комитет Национального собрания предложил Правительству поручить Министерству финансов тщательно изучить, а Государственному аудиту - рассмотреть результаты проверки доходов и расходов бюджета; Финансово-бюджетному комитету, Министерству финансов и Государственному аудиту - скоординировать действия для полного учета замечаний и предложений по завершению проекта Постановления.

В отношении проекта Постановления Национального собрания об апробировании ряда конкретных механизмов и политик развития города Хошимин Постоянный комитет Национального собрания дал заключения о распределении государственного инвестиционного капитала, стимулов для стратегического инвестора. Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ высоко оценил проект и подготовку соответствующих ведомств; вместе с тем предложил в отчете о приеме и разъяснении мнений уточнить еще политико-правовые основания, на основании чего продолжить изучение, рассмотрение и доработку проекта Постановления. Также на утреннем заседании Постоянный комитет НС прокомментировала проект Постановления о реализации политики снижения налога на добавленную стоимость на 2% в соответствии с Постановлением № 43/2022/QH15.

Завершая заседание, председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ заявил, что за 3,5 рабочих дня Постоянный комитет Национального собрания завершил все предложенное содержание. Председатель Национального Собрания поручил органам и Постоянному комитету Национального собрания уделять максимальное внимание и тесно координировать свои действия с министерствами и ведомствами Правительства для доработки проектов Законов и Постановлений, представить отчет в Постоянный комитет Национального собрания в кратчайшее время.

ВИА/ИЖВ

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