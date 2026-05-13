Постоянный заместитель премьер-министра Фам Зя Тук принял секретаря партийного комитета Вьентьяна (Лаос)
Постоянный заместитель премьер-министра поздравил товарища Атсапхангтхонга Сипхандона с назначением на новую должность Партией и Государством Лаоса, высоко оценив его визит и рабочую поездку в Ханой, которые способствуют конкретизации договорённостей высокого уровня между двумя Партиями и двумя государствами, а также продвижению сотрудничества между двумя столицами — Ханоем и Вьентьяном — на более глубокий и эффективный уровень.
Поздравив партийную организацию, администрацию и народ столицы Вьентьяна с крупными достижениями последних лет, внёсшими важный вклад в дело защиты, строительства и развития Лаоса, постоянный заместитель премьер-министра Фам Зя Тук высоко оценил результаты сотрудничества между двумя столицами за прошедшее время. Между двумя столицами регулярно осуществляется обмен делегациями, реализуется множество конкретных проектов сотрудничества. Постоянный заместитель премьер-министра также отметил, что помимо Меморандума о сотрудничестве между двумя столицами на период 2026–2030 годов, в ходе нынешнего визита ведомства и отраслевые органы двух сторон подписали ещё семь соглашений о сотрудничестве, что отражает всесторонний характер взаимодействия между двумя столицами.
Подтвердив, что Партия и Государство Вьетнама всегда уделяют первостепенное внимание особым отношениям между Вьетнамом и Лаосом, рассматривая их как бесценное общее достояние и имеющий долгосрочное стратегическое значение фактор для двух народов, постоянный заместитель премьер-министра сообщил, что Правительство разработало план по реализации договорённостей высокого уровня между двумя Партиями. По его словам, сотрудничество между столицами Вьентьяном и Ханоем должно рассматриваться в общем контексте особых отношений между двумя странами.
Постоянный заместитель премьер-министра Фам Зя Тук предложил двум столицам повысить эффективность реализации договорённостей высокого уровня и итогов 48-го заседания Межправительственной комиссии Вьетнама и Лаоса на местном уровне; координировать успешное выполнение Меморандума о сотрудничестве между Ханоем и Вьентьяном на период 2026–2030 годов; продолжить обсуждение конкретных проектов сотрудничества, соответствующих потенциалу и преимуществам обеих сторон. Одновременно он предложил столице Вьентьяну и далее создавать благоприятные условия для реализации важных проектов, уже осуществляемых или планируемых во Вьентьяне, таких как Парк лаосско-вьетнамской дружбы и университет лаосско-вьетнамской дружбы.
Выразив радость по поводу своего первого визита и рабочей поездки во Вьетнам в должности секретаря городского партийного комитета и председателя Народного совета столицы Вьентьяна, Атсапхангтхонг Сипхандон искренне поблагодарил постоянного заместителя премьер-министра за уделённое делегации время. Он проинформировал постоянного заместителя премьер-министра Вьетнама о весьма содержательных и эффективных результатах переговоров между двумя секретарями городских партийных комитетов, а также между председателями Народных советов Ханоя и Вьентьяна.
Секретарь городского партийного комитета, председатель Народного совета столицы Вьентьяна выразил надежду, что руководители высокого уровня Вьетнама, особенно постоянный заместитель премьер-министра Фам Зя Тук, продолжат уделять внимание, оказывать поддержку и давать указания для достижения максимально высоких результатов в сотрудничестве между двумя столицами, особенно в проектах социально-экономического развития, продвижении инвестиций ханойских предприятий во Вьентьян, строительстве торговых центров в столицах двух стран, а также в ряде инфраструктурных проектов, отвечающих потребностям развития двух столиц на новом этапе.