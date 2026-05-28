Постоянный заместитель Премьер-министра Фам Зя Тук: Вьетнам продвигает сотрудничество в области инфраструктурных инвестиций
Приветствуя Цзоу Цзяи и делегацию сотрудников AIIB во Вьетнаме, Постоянный заместитель Премьер-министра поздравил её с избранием на пост председателя AIIB на срок 2026–2031 годов, отметив, что выбор Вьетнама в качестве одного из первых пунктов визита после вступления в должность свидетельствует о высокой оценке AIIB роли и позиций Вьетнама.
Отметив результаты сотрудничества между AIIB и Вьетнамом за прошедшее время, а также приоритетные направления взаимодействия банка в дальнейшем, Постоянный заместитель Премьер-министра сообщил, что на протяжении многих созывов, особенно на XIV съезде Коммунистической партии Вьетнама в 2026 году, одним из трёх стратегических прорывов было определено развитие инфраструктуры. Вьетнам сосредоточен на развитии высокоскоростных железных дорог, городских железнодорожных линий, морских портов, авиационной инфраструктуры и сети скоростных автомагистралей. Именно в этих сферах Вьетнам заинтересован в инвестиционном сотрудничестве с AIIB.
Помимо шести проектов сотрудничества с AIIB, Вьетнам взаимодействует со многими странами, включая Китай, в реализации железнодорожных проектов, таких как Лаокай – Ханой – Хайфон и Ханой – Донгданг (Лангшон), соединённых с международными транспортными маршрутами через Китай в Центральную Азию и Российскую Федерацию.
Информируя о некоторых направлениях развития в сферах железнодорожного транспорта, энергетики и технологий, Постоянный заместитель Премьер-министра отметил, что Вьетнам уделяет внимание развитию возобновляемой энергетики (включая ветровую, солнечную, офшорную ветроэнергетику и атомную энергетику), созданию национальных центров обработки данных в Ханое и строительству «умных» городов.
Он выразил надежду, что AIIB уделит внимание Вьетнаму, поскольку приоритетные направления банка соответствуют приоритетам развития страны, и подтвердил, что поручит министерствам, ведомствам и местным властям оказывать поддержку и создавать максимально благоприятные условия для успешного сотрудничества с AIIB.
Выразив честь встретиться с Постоянным заместителем Премьер-министра, Цзоу Цзяи подчеркнула, что Вьетнам играет очень важную роль для AIIB. Она отметила, что это её третий визит во Вьетнам, и выразила надежду на дальнейшее внимание, руководство и поддержку со стороны Правительства Вьетнама в целях укрепления сотрудничества между двумя сторонами. Национальное собрание Вьетнама недавно утвердило План социально-экономического развития на ближайшие пять лет (2026–2030 годы), в котором подчёркивается необходимость развития инфраструктуры, и AIIB рассчитывает поддержать эту повестку.
В настоящее время AIIB объединяет 111 членов и поддерживает более 370 проектов в четырёх приоритетных направлениях: зелёная инфраструктура и энергетика, трансграничная взаимосвязанность (железные дороги, авиация, морские порты, логистические центры), технологическая инфраструктура и мобилизация капитала из частного сектора. Эти четыре приоритетных направления полностью соответствуют нынешним целям развития Вьетнама.
AIIB в настоящее время финансирует шесть проектов во Вьетнаме, а также участвует в реализации ещё двух проектов, включая проект системы метро. По словам Цзоу Цзяи, AIIB ориентируется на системный подход в средне- и долгосрочной перспективе, а не только на отдельные проекты, и рассчитывает тесно взаимодействовать с компетентными органами Вьетнама для формирования перечня направлений сотрудничества, соответствующих потребностям развития страны.