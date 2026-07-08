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Постоянный заместитель премьер-министра: Борьба с контрабандой и торговым мошенничеством имеет начало, но не имеет конца

Постоянный заместитель премьер-министра потребовал усилить борьбу с производством и реализацией поддельственных и некачественных продуктов питания, лекарственных средств и биологически активных добавок, представляющих угрозу здоровью населения и будущих поколений.
  Постоянный заместитель премьер-министра Фам Зя Тук, глава Национального руководящего комитета по борьбе с контрабандой, торговым мошенничеством и контрафактной продукцией, выступает с руководящим обращением. Фото: ВИА  
Утром 7 июля на общенациональной видеоконференции, посвящённой подведению итогов работы за первые шесть месяцев 2026 года и определению задач на второе полугодие Национального руководящего комитета по борьбе с контрабандой, торговым мошенничеством и контрафактной продукцией (Национальный руководящий комитет 389), постоянный заместитель премьер-министра Фам Зя Тук, глава Комитета, подчеркнул, что борьба с контрабандой, торговым мошенничеством, контрафактной продукцией и нарушениями прав интеллектуальной собственности является постоянной задачей всей политической системы, имеющей начало, но не имеющей конца.

По его словам, в соответствии с требованиями руководства Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Государства и Правительства эта работа сегодня должна вестись ещё более решительно и эффективно, что требует участия всей политической системы.

В срочном порядке создать базу данных по прослеживаемости товаров

Постоянный заместитель премьер-министра отметил, что результаты борьбы с контрабандой, торговым мошенничеством, контрафактной продукцией и нарушениями прав интеллектуальной собственности за прошедшее время способствовали формированию здоровой производственной и предпринимательской среды, обеспечению общественного порядка и безопасности, а также укреплению доверия населения. Он также сообщил, что компетентные органы США высоко оценивают усилия Вьетнама по защите прав интеллектуальной собственности и авторских прав.

Вместе с тем он указал на ряд существующих недостатков. Контрабандные товары, продукция с поддельными сведениями о происхождении и месте изготовления продолжают широко распространяться на внутреннем рынке. Во многих районах по-прежнему фиксируются производство и сбыт контрафактной продукции, товаров низкого качества, товаров без подтверждённого происхождения, а также продукции, нарушающей права интеллектуальной собственности. Особенно заметно подобные нарушения возрастают в сфере электронной коммерции, где они приобретают крупный и длительный характер, оказывая непосредственное негативное влияние на здоровье населения.

Кроме того, незаконная торговля счетами-фактурами, налоговое мошенничество, а также использование либеральных условий экспортно-импортной политики для осуществления контрабанды и торгового мошенничества во многих случаях своевременно и полностью не выявляются и не пресекаются.

Анализируя причины сложившейся ситуации, глава Национального руководящего комитета 389 отметил, что у части руководителей партийных комитетов, органов власти на местах и функциональных подразделений уровень осознания ответственности за борьбу с контрабандой, торговым мошенничеством, контрафактной продукцией и нарушениями прав интеллектуальной собственности остаётся недостаточным.

Проверки, надзор и последующий контроль проводятся нерегулярно, недостаточно последовательно и всесторонне, а в отдельных случаях носят формальный характер. Более того, имеются единичные случаи пособничества и покровительства нарушителям закона. Медленно продвигается создание отраслевых баз данных, прежде всего базы данных по прослеживаемости происхождения товаров.

Постоянный заместитель премьер-министра отметил, что масштабы контрабанды, торгового мошенничества, производства контрафактной продукции и нарушений прав интеллектуальной собственности продолжают расти, что требует участия всей политической системы и народа.

Министерства, отраслевые ведомства и местные органы власти должны продолжить неукоснительное выполнение руководящих документов Правительства, Премьер-министра и Национального руководящего комитета, сосредоточив усилия на эффективном пресечении незаконного оборота наркотических средств, контрабанды и незаконной перевозки золота, иностранной валюты, табачной продукции нового поколения, товаров с поддельной маркировкой происхождения «Сделано во Вьетнаме», предназначенных для экспорта в третьи страны, а также продукции, нарушающей права интеллектуальной собственности.

Напомнив указание Генерального секретаря, Президента государства То Лама о том, что забота о здоровье народа является первоочередной и высшей задачей, постоянный заместитель премьер-министра потребовал усилить борьбу с производством и реализацией поддельственных и некачественных продуктов питания, лекарственных средств и биологически активных добавок, представляющих угрозу здоровью населения и будущих поколений.

Министерствам и ведомствам поручено продолжить пересмотр и совершенствование законодательства, активизировать цифровую трансформацию и применение информационных технологий в борьбе с контрабандой, торговым мошенничеством, контрафактной продукцией и нарушениями прав интеллектуальной собственности.

Министерству промышленности и торговли совместно с Министерством общественной безопасности поручено в кратчайшие сроки создать базу данных по прослеживаемости товаров, расширить обмен информацией, повысить эффективность работы горячих линий, обеспечив своевременный сбор и обработку сообщений граждан.

Борьба с нарушениями в сфере электронной коммерции и защита прав интеллектуальной собственности

На совещании представители министерств, ведомств и местных органов власти подвели итоги выполнения задач за первые шесть месяцев года, а также представили меры по эффективной реализации задач во втором полугодии.

Заместитель министра промышленности и торговли Нгуен Шинь Нят Тан сообщил, что Руководящий комитет 389 Министерства промышленности и торговли активно и комплексно реализовал предусмотренные меры, сосредоточив усилия на ключевых направлениях, таких как рынок нефтепродуктов, электронная коммерция, безопасность пищевой продукции, а также, прежде всего, борьба с контрафактной продукцией и нарушениями прав интеллектуальной собственности.

В соответствии с Телеграммой № 38/CĐ-TTg, всего за короткий период проведения специальной кампании по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности Министерство промышленности и торговли совместно с платформами электронной коммерции удалило более 9 000 товаров, нарушавших законодательство, заблокировало свыше 2 000 интернет-магазинов с признаками нарушений, а силы Управления рыночного надзора рассмотрели более 300 дел, связанных с нарушениями в сетевой среде.

Одновременно было рассмотрено свыше 1 500 дел, связанных с незаконным использованием товарных знаков и нарушением прав промышленной собственности. Особое значение имеет передача 24 материалов с признаками уголовных преступлений в следственные органы, что способствует постепенному переходу от административного наказания к более строгому уголовному преследованию за серьёзные правонарушения.

Во втором полугодии Министерство промышленности и торговли продолжит уделять приоритетное внимание выявлению и пресечению нарушений в сфере электронной коммерции, расширению взаимодействия с электронными торговыми площадками, а также внедрению цифровых технологий и систем прослеживаемости происхождения товаров для своевременного обнаружения и пресечения нарушений.

Генерал-лейтенант Ву Чунг Киен, командующий Пограничными войсками, сообщил, что Пограничные войска и Береговая охрана усилили патрулирование и контроль государственной границы и морских акваторий, а также взаимодействие в борьбе с трансграничной преступностью.

За первые шесть месяцев текущего года эти силы внесли значительный вклад в ликвидацию ряда крупных преступных схем и трансграничных организованных преступных групп, включая группы с участием иностранных граждан.

Поступления в государственный бюджет от административных штрафов и реализации конфискованных товаров превысили 170 млрд донгов.

Особо отмечено, что силы Береговой охраны, Пограничных войск и Департамента по расследованию преступлений, связанных с наркотиками Министерства общественной безопасности Вьетнама ликвидировали крупный международный канал незаконного оборота наркотиков на море, изъяв более 1 тонны наркотических средств.

По словам генерал-майора Дао Хонг Шона, заместителя директора Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с коррупцией, экономикой и контрабандой Министерства общественной безопасности Вьетнама, практический опыт показывает, что контрабанда, незаконное перемещение через границу товаров и денежных средств, а также производство и сбыт запрещённых товаров становятся всё более сложными, используя изощрённые методы, сочетающие деятельность в реальном и цифровом пространствах, внутри страны и за её пределами, что создаёт серьёзные вызовы для правоохранительных органов.

За первые шесть месяцев 2026 года Министерство общественной безопасности Вьетнама возбудило 1 333 уголовных дела в отношении 2 354 обвиняемых.

В настоящее время Министерство общественной безопасности проводит специальную кампанию по борьбе с преступлениями, связанными с нарушением прав интеллектуальной собственности, в период с 7 мая по 6 августа 2026 года.

За первые восемь недель кампании возбуждено 141 уголовное дело в отношении 254 обвиняемых, изъяты товары общей стоимостью около 143,4 млрд донгов.

В целях повышения эффективности профилактики, выявления и пресечения контрабанды, торгового мошенничества, производства контрафактной продукции и нарушений прав интеллектуальной собственности Министерство общественной безопасности предложило соответствующим министерствам и ведомствам ускорить институциональные реформы, поручить разработку механизма максимально оперативного внесения изменений в действующие нормативные акты для устранения существующих «узких мест» и создания более благоприятных условий для проведения инспекций, проверок, расследований, уголовного преследования и привлечения к ответственности лиц, совершающих контрабанду, торговое мошенничество, производство контрафактной продукции и нарушения прав интеллектуальной собственности.

ВИА/ИЖВ

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