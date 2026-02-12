Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Постоянный Вице-премьер: Три инфраструктурные опоры для МФЦ

Вторая опора — цифровая инфраструктура, основанная на современных технологических системах, обеспечивающих глобальную взаимосвязанность, безопасность расчётов и точную обработку данных.
Вице-премьер Нгуен Хоа Бинь, председатель Совета по управлению МФЦ, провёл рабочую встречу с руководством Хошимина и Дананга.

После церемонии официального запуска Международного финансового центра (МФЦ) Вьетнама в Хошимине во второй половине дня 11 февраля постоянный Вице-премьер Нгуен Хоа Бинь, председатель Совета по управлению МФЦ, провёл рабочую встречу с руководством Хошимина и Дананга по вопросам продвижения проекта. Вице-премьер высоко оценил проактивность министерств, ведомств и местных органов власти, особенно Хошимина, подчеркнув при этом необходимость поэтапной, продуманной и осторожной реализации с чёткой дорожной картой.

В последнее время нормативно-правовая база последовательно совершенствуется: приняты резолюция Национального собрания, положения Правительства, регламент организации и деятельности Центра, что формирует политическую и правовую основу, а также укрепляет доверие международных инвесторов. Вице-премьер отметил, что официальная презентация Центра в Хошимине была организована профессионально и свидетельствует о первых успехах. Вместе с тем он подчеркнул, что создание финансового центра — это долгосрочный процесс, который может занять пять лет и более, требующий комплексной подготовки по вопросам штаб-квартиры, кадров, правового механизма и привлечения ресурсов.

Особое внимание было уделено необходимости синхронного формирования трёх инфраструктурных опор. Первая — правовая инфраструктура, предполагающая дальнейшее изучение и дополнение нормативных положений в сфере расчётов, лицензирования, регулирования операций и открытия рынка в соответствии с международной практикой. Процесс либерализации должен осуществляться осторожно, возможно через пилотные механизмы с ограничением по срокам, масштабу и субъектам, с последующим обобщением опыта перед расширением.

Вторая опора — цифровая инфраструктура, основанная на современных технологических системах, обеспечивающих глобальную взаимосвязанность, безопасность расчётов и точную обработку данных.

Третья — управленческая и кадровая инфраструктура, включающая команду высококвалифицированных кадров и экспертов, соответствующих международным стандартам. Обеим территориям рекомендовано продолжать изучение опыта ведущих мировых финансовых центров и активно предлагать механизмы, соответствующие вьетнамской практике.

Выступая на совещании, постоянный заместитель председателя Народного комитета города, председатель исполнительного органа МФЦ Вьетнама в городе Дананг Хо Ки Минь сообщил, что во втором квартале 2026 года Дананг введёт в эксплуатацию 20-этажное здание в Парке программного обеспечения № 2 для размещения подразделений Центра, интегрированное с вычислительной и цифровой инфраструктурой, а также облачными технологиями. Город рассматривает создание специализированных торговых площадок, включая биржу цифровых активов в рамках регуляторной песочницы, пилотную площадку по торговле углеродными кредитами и международно интегрированную товарную биржу цветных металлов.

Председатель МФЦ Вьетнама в Хошимине Чыонг Минь Хи Ву отметил, что стратегия до 2030 года предусматривает превращение МФЦ Вьетнама в Хошимине в платформу соединения с глобальными финансовыми институтами и источниками капитала, конкурентоспособную благодаря качеству институтов и инновационному потенциалу. Город также активизирует инвестиционное продвижение в Давосе и Сингапуре и завершает подготовку проекта создания Морского финансового центра и Венчурного инвестиционного фонда.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генсекретарь То Лам принял участие в церемонии закладки строительства объединённой школы-интерната в провинции Даклак

Генсекретарь То Лам принял участие в церемонии закладки строительства объединённой школы-интерната в провинции Даклак

Строительство объединённой школы-интерната в коммуне Эарок — это не просто образовательный проект, а объект глубокого социального значения, отражающий заботу Партии и Государства о детях представителей национальных меньшинств, проживающих в труднодоступных районах.
ПОДРОБНЕЕ

Top