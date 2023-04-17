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Постоянные члены правительства работают с Хошимином над вопросами социально-экономического развития
Муниципальный партийный комитет сообщил, что, несмотря на многочисленные трудности, в крупнейшем экономическом центре юга по-прежнему зафиксирован рост ВРВП на 9,03% в 2022 году, что выше, чем в среднем по стране.
Однако в первом квартале 2023 года этот показатель составил всего 0,7%, что замедлило темпы роста Вьетнама до 3,32%. Местный индекс промышленного производства упал на 0,9%. Многие влиятельные секторы также сократились, о чем свидетельствует снижение добавленной стоимости в строительном секторе на 20% и в секторе недвижимости на 16,2%.
Столкнувшись с этим фактом, Хошимин представил премьер-министру несколько предложений, в том числе о создании правительственной рабочей группы для разработки механизмов, позволяющих городу добиваться прорывов в развитии, скорейшей реализации ключевых транспортных проектов, пересмотре и дополнении некоторых нормативных актов, касающихся иностранных рабочих во Вьетнаме, издании политики поддержки профессионального обучения и устранении препятствий для рынка недвижимости.
В своем выступлении премьер-министр Тьинь объяснил некоторые низкие показатели, включая рост ВРП, различными причинами, включая медленное освоение государственных инвестиций, скромное поглощение капитала предприятиями и сокращение рынка.
Указав на трудности и вызовы, вызванные внешними и внутренними факторами, он попросил Хошимин внимательно следить за местной, внутренней и международной ситуацией, чтобы оставаться инициативным и гибким, решительно и всесторонне выполняя последние указания Центрального комитета партии, Политбюро, Секретариата, Правительства и Национального собрания.
Городу необходимо сосредоточиться на устранении трудностей для людей и предприятий, содействии производству и предпринимательской деятельности, создании большего числа рабочих мест и источников средств к существованию, а также диверсификации продуктов, рынков и цепочек поставок. Это также должно способствовать инновациям и применению научно-технических достижений, продолжил он.
Необходимо создать правовой коридор для стимулирования освоения капитала людьми и предприятиями, решения проблем на рынках облигаций и недвижимости, активизации программы социально-экономического восстановления и развития, стимулирования инвестиций, мобилизации всех ресурсов общества и увеличения объема государственных инвестиций.
Глава правительства также подчеркнул важность создания справедливого делового климата, продвижения реформ административных процедур и содействия цифровой трансформации.
Кроме того, он поручил членам правительства, министерствам и секторам, в соответствии с их функциями и полномочиями, активно поддерживать и координировать свои действия с Хошимином для оперативного, решительного и комплексного внедрения решений для быстрого и устойчивого роста города.
Премьер-министр Тьинь в основном согласился с предложениями города и поручил министерствам и секторам работать с местными властями.