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Постоянные бюро Парткома НС и Парткома Правительства провели совещание по подготовке к первой внеочередной сессии НС
Совещание было организовано с целью согласования содержания и программы первой внеочередной сессии, а также порядка её проведения, чтобы соответствующие органы могли своевременно проверить ход подготовки всех материалов и обеспечить проведение сессии организованно, качественно и максимально эффективно.
Предполагается, что первая внеочередная сессия НС откроется 3 августа 2026 года и завершится 24 августа 2026 года. Она пройдёт в два этапа. В ходе сессии НС рассмотрит 31 вопрос, в том числе 26 вопросов, связанных с законодательной деятельностью (принятие 19 законопроектов и нормативных резолюций, а также предварительное рассмотрение 7 законопроектов), вопросы кадровых назначений и ещё четыре важных вопроса.
Тесное, эффективное и всестороннее взаимодействие по всем направлениям работы
Выступая на заседании, Премьер-министр Ле Минь Хынг высоко оценил взаимодействие между Парткомом НС и Парткомом Правительства. По его словам, с самого начала нынешнего срока полномочий Правительство и НС осуществляют тесное, эффективное и всестороннее сотрудничество по всем направлениям деятельности. В сфере совершенствования законодательства своевременно обеспечивается законодательное оформление решений и установок Партии, резолюций и заключений ЦК, Политбюро, а также указаний Генсекретаря, Президента То Лама. Такое взаимодействие внесло значительный вклад в реализацию целей социально-экономического развития, поддержание макроэкономической стабильности и бесперебойное функционирование новой организационной модели политической системы.
Говоря о подготовке материалов к первой внеочередной сессии, Премьер-министр отметил, что Правительство и министерства в срочном порядке готовят важные законопроекты и проекты резолюций, содержащие множество новых политических решений, которые окажут существенное влияние на социально-экономическое развитие страны. Эти документы будут своевременно представлены НС для законодательного закрепления курса и политики Партии, решения актуальных практических задач, последовательной реализации курса на сокращение административных процедур и условий ведения бизнеса, совершенствование структуры государственного аппарата, а также урегулирование вопросов, связанных с нормативно-правовыми актами, срок действия которых истекает до 1 марта 2027 года. Несмотря на ограниченные сроки проведения сессии, объём необходимых материалов чрезвычайно велик. В этой связи Правительство активно поручает ответственным органам оперативно учесть замечания ЦК и Политбюро, чтобы в кратчайшие сроки завершить подготовку документов для внесения в НС.
Постоянный бюро Парткома Правительства предложил Постоянному бюро Парткома НС уделить особое внимание руководству работой парламентских органов и укреплению взаимодействия с правительственными структурами в ходе экспертной оценки законопроектов, своевременно устраняя возникающие проблемы для окончательной доработки документов и обеспечения высокого уровня согласия среди депутатов НС.
Премьер-министр сообщил, что лично поручил заместителям главы правительства, министрам и руководителям ведомств принимать участие во всех заседаниях в соответствии с распределением обязанностей, представлять необходимые разъяснения и своевременно предоставлять материалы Постоянному комитету НС и депутатам. Он также призвал министерства и ведомства тесно взаимодействовать с органами НС, добросовестно и конструктивно дорабатывая проекты документов, особенно тщательно оценивая последствия новых важных решений, затрагивающих интересы граждан и бизнеса.
Качество законопроектов и резолюций должно быть главным приоритетом
Подводя итоги заседания, Председатель НС Чан Тхань Ман подчеркнул, что, несмотря на крайне сжатые сроки подготовки, необходимо обеспечить соблюдение графика без ущерба для качества законопроектов и проектов резолюций, представляемых на рассмотрение НС.
Он высоко оценил решительное руководство Премьер-министра в сфере законотворческой деятельности, отметив его требование к министерствам одновременно с внесением законопроектов представлять проекты правительственных постановлений и министерских циркуляров, необходимых для их реализации. Это позволяет депутатам НС всесторонне рассматривать законопроекты и одновременно обеспечивает возможность незамедлительного введения законов в действие после их принятия.
Подчеркнув, что качество законопроектов и резолюций должно оставаться главным приоритетом, Председатель НС поручил Совету по делам национальностей и комитетам НС усилить взаимодействие с министерствами и ведомствами в процессе экспертизы, доработки и согласования документов, чтобы обеспечить их юридическую проработанность, практическую реализуемость и соответствие требованиям реальной жизни. Если проект не отвечает установленным требованиям, его следует решительно вернуть на дальнейшую доработку.
Председатель НС также призвал все компетентные органы продолжить совершенствование методов работы, обеспечить тщательную, научно обоснованную и ответственную подготовку, выполнить намеченную программу в полном объёме и на высоком уровне, способствуя успешному проведению первой внеочередной сессии НС XVI созыва.