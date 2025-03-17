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Постоянное бюро партийного комитета Национального собрания высказало мнение по вопросам упрощения и оптимизации структуры аппарата

Утром 17 марта в здании Национального собрания, Председатель Национального собрания, член Политбюро, секретарь партийного комитета Национального собрания Чан Тхань Ман председательствовал на заседании Постоянного бюро партийного комитета Национального собрания.
  Секретарь партийного комитета НС и председатель НС Чан Тхань Ман выступал на заседании. Фото: ВИА  
Заседание было посвящено обсуждению ряда вопросов, связанных с проектом направлений выборов депутатов Национального собрания XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на 2026-2031 годы, а также изменениями и дополнениями в Закон о выборах депутатов Национального собрания и депутатов Народных советов; а также графика работы по внесению изменений в некоторые статьи Конституции 2013 года.

В заседании приняли участие заместители председателя Национального собрания: Нгуен Кхак Динь и Ле Минь Хоан.

Выступая на заседании, председатель Национального собрания Чан Тхань Ман отметил, что рассматриваемые вопросы касаются оптимизации и упрощения структуры аппарата с целью представления соответствующим органам власти.

Он подчеркнул, что реформа по упрощению аппарата переходит ко второму этапу, включая организацию и оптимизацию структуры на уровне общин. После внесения изменений в Конституцию будет рассмотрен вопрос о ликвидации районного уровня, а также переорганизаций на уровне провинций. Председатель Национального собрания поручил всем органам и учреждениям руководить и направлять политическую и идеологическую работу среди кадров, членов партии и населения, а также предотвратить использование враждебными силами реформы по упрощению аппарата для подрыва государственной власти и распространения ложной информации.

Председатель Национального собрания также предложил органам Национального собрания тесно сотрудничать с органами Правительства для тщательной подготовки материалов, которые будут представляться Политбюро и Центральному комитету, с гарантией соблюдения сроков, качества и требований, изложенных в проекте.

ВИА/ИЖВ

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