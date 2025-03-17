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Постоянное бюро партийного комитета Национального собрания высказало мнение по вопросам упрощения и оптимизации структуры аппарата
В заседании приняли участие заместители председателя Национального собрания: Нгуен Кхак Динь и Ле Минь Хоан.
Выступая на заседании, председатель Национального собрания Чан Тхань Ман отметил, что рассматриваемые вопросы касаются оптимизации и упрощения структуры аппарата с целью представления соответствующим органам власти.
Он подчеркнул, что реформа по упрощению аппарата переходит ко второму этапу, включая организацию и оптимизацию структуры на уровне общин. После внесения изменений в Конституцию будет рассмотрен вопрос о ликвидации районного уровня, а также переорганизаций на уровне провинций. Председатель Национального собрания поручил всем органам и учреждениям руководить и направлять политическую и идеологическую работу среди кадров, членов партии и населения, а также предотвратить использование враждебными силами реформы по упрощению аппарата для подрыва государственной власти и распространения ложной информации.
Председатель Национального собрания также предложил органам Национального собрания тесно сотрудничать с органами Правительства для тщательной подготовки материалов, которые будут представляться Политбюро и Центральному комитету, с гарантией соблюдения сроков, качества и требований, изложенных в проекте.