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Постепенное формирование Центра лекарственной промышленности
Раскрытие потенциала
Вьетнам — одна из стран с богатейшими природными ресурсами в области лекарственных растений: в стране насчитывается более 5 000 видов растений, обладающих лечебными свойствами. Тем не менее, в последние годы фармацевтическая отрасль Вьетнама всё ещё не в полной мере реализует свой потенциал. Основной упор по-прежнему делается на сырьевую заготовку, что приводит к низкой добавленной стоимости и ограничивает конкурентоспособность продукции на международном рынке.
По данным Министерства здравоохранения, прибрежно-центральный регион и Центральное нагорье Вьетнама обладают богатым разнообразием ценных лекарственных растений, представляющих как экономическую, так и медицинскую ценность, с большим потенциалом для выращивания и устойчивой добычи.
Особое место среди них занимает нгоклиньский женьшень, который известен как «национальное сокровище» и считается одним из самых ценных видов женьшеня в мире. Он произрастает исключительно в горном районе Нгоклинь, расположенном на территории провинций Куангнам и Контум. В настоящее время нгоклиньский женьшень встречается лишь в узкой экологической зоне — вокруг вершины горы Нгоклинь, под пологом первозданных лесов, охватывающих три района: Намчами (Куангнам), Дакглей и Тумыронг (Контум). На территории Куангнама растение уже успешно акклиматизировано в 7 из 10 общин района Намчами.
В настоящее время в районе Намчами завершены все процедуры по аренде лесной среды для выращивания нгоклиньского женьшеня на общей площади свыше 800 гектаров. Из них 533 домохозяйства арендуют 464 гектара, а 18 компаний и организаций — более 340 гектаров. Основные площади сосредоточены в общинах Чалинь, Чанам и Чаканг.
Что касается провинции Контум, то на сегодняшний день здесь насчитывается почти 3 000 гектаров, занятых под выращивание нгоклиньского женьшеня. В районе Тумыронг сосредоточено 2 883 гектара, где работают около 1 650 домохозяйств, 30 производственных кооперативов и четыре предприятия, специализирующихся на выращивании этого ценного растения. Кроме того, в районе Тумыронг власти провинции Контум реализуют проект создания Центра клонирования, сохранения и развития лекарственных растений с применением высоких технологий. Общая площадь центра составит около 60 гектаров.
В последние годы на основе сырья нгоклиньского женьшеня ряд предприятий начали инвестировать в оборудование и налаживать производство разнообразной продукции — от конфет и печенья до травяного чая в пакетиках и биологически активных добавок.
Вся эта продукция изготавливается с использованием современных высокотехнологичных производственных процессов, проходит контроль качества и оценку эффективности для здоровья и безопасности. Например, функциональные пищевые продукты компании Sam Sam, или чай из нгоклиньского женьшеня в фильтр-пакетах от компании Hai Thuy, пользуются высоким спросом и признанием на рынке.
Компания Sam Sam построила собственный завод в промышленной зоне Тамтханг (город Тамки, провинция Куангнам), который начал работу в 2020 году. В настоящее время предприятие выпускает на рынок 10 переработанных продуктов на основе нгоклиньского женьшеня.
Примечательно, что наряду с агитацией среди населения по расширению площадей под выращивание женьшеня, власти района Намчами также уделяют особое внимание развитию товарооборота и расширению рынков сбыта этого ценного продукта.
Формирование производственно-торговой цепочки
С целью реализации политики Правительства на практике провинция Куангнам в сотрудничестве с Министерством здравоохранения недавно провела конференцию по внедрению Решения №463/QD-TTg от 28 февраля 2025 года Премьер-министра о утверждении Проекта «Развитие и формирование Центра лекарственной промышленности в провинции Куангнам с нгоклиньским женьшенем в качестве ключевой культуры».
Вместе с тем власти провинции уже разработали детальный план по созданию и развитию данного индустриального центра, направленного на выстраивание полноценной цепочки — от выращивания и глубокой переработки до коммерциализации продукции на основе лекарственных растений.
Заместитель председателя Народного комитета провинции Куангнам Хо Куанг Быу сообщил, что в соответствии с поручением Премьер-министра в ближайшее время Куангнам будет координировать усилия с провинциями и городами прибрежного центрального региона и Центрального нагорья для разработки и реализации совместных решений по налаживанию цепочки производства, переработки и сбыта лекарственного сырья и продукции на его основе. Эта работа будет сосредоточена вокруг Центра лекарственной промышленности, а также охватит различные мероприятия, связанные с лекарственными растениями, на территории участвующих провинций и городов.
Одновременно с этим провинция Куангнам будет активно продвигать научные исследования и применение современных технологий в целях развития выращивания, переработки и диверсификации продукции, тем самым максимально раскрывая уникальную ценность нгоклиньского женьшеня. Эти меры направлены на формирование сильного бренда и продвижение туристического имиджа провинции. Провинция также намерена расширять рекламно-просветительскую деятельность и содействие торговле как внутри страны, так и за её пределами с использованием соответствующих форматов. Будет оказана поддержка предприятиям в реализации программ по продвижению и привлечению инвестиций в производство продукции на основе лекарственного сырья. Параллельно с этим Куангнам будет развивать и использовать культурные и туристические сервисы, связанные с экскурсиями по районам выращивания лекарственных растений, индустриальным паркам и торговле товарами из лекарственного сырья — с ориентацией на формирование комплексной экономической модели, сочетающей культуру, природный ландшафт и ресурсы традиционной фитотерапии.