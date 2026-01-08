Поставить человека в центр управления искусственным интеллектом

Закон об искусственном интеллекте, как ожидается, станет важным инструментом обеспечения прав человека, укрепления цифрового доверия и формирования устойчивого развития искусственного интеллекта во Вьетнаме.

Закон об искусственном интеллекте (ИИ), принятый Национальным собранием XV созыва на 10-й сессии, не только формирует правовую основу для деятельности по исследованию, разработке и применению искусственного интеллекта во Вьетнаме, но и наглядно отражает выбор подхода к управлению технологиями, основанного на проактивности и ответственности.





Министр науки и технологий Нгуен Мань Хунг. Фото: Vietnam+.

Закон об искусственном интеллекте построен на принципе ориентации на человека, рассматривает этику как фундамент и предусматривает управление искусственным интеллектом на основе уровня риска, что позволяет сбалансировать стимулирование инноваций и контроль негативных воздействий на общество. Благодаря таким механизмам, как классификация рисков, маркировка контента, созданного искусственным интеллектом, защита детей и уязвимых групп, а также включение этических требований уже на этапе проектирования, Закон об искусственном интеллекте, как ожидается, станет важным инструментом обеспечения прав человека, укрепления цифрового доверия и формирования устойчивого развития искусственного интеллекта во Вьетнаме.

Оценивая искусственный интеллект, министр науки и технологий Нгуен Мань Хунг подчеркнул, что искусственный интеллект является интеллектуальной инфраструктурой. Искусственный интеллект — это не просто прикладная технология, он становится одним из видов национальной инфраструктуры, подобно электроэнергии, телекоммуникациям или Интернету.

Тот, кто овладеет искусственным интеллектом, получит значительное преимущество в производстве, бизнесе, здравоохранении, образовании, государственном управлении, а также в сфере обороны и безопасности. Вьетнам должен иметь собственную интеллектуальную инфраструктуру искусственного интеллекта.

Вьетнам в ускоренном режиме создаёт национальный центр сверхвысокопроизводительных вычислений для искусственного интеллекта и открытую базу данных искусственного интеллекта. «Мы будем осуществлять “интеллектуализацию” с применением ИИ быстрее, настолько быстро, насколько это возможно», — отметил министр Нгуен Мань Хунг.

Министр Нгуен Мань Хунг также считает, что всеобщее распространение искусственного интеллекта, своего рода «ликвидация неграмотности в сфере ИИ», должно напоминать движение по изучению английского языка ранее или кампанию по ликвидации неграмотности 80 лет назад.

У каждого вьетнамца будет персональный помощник на основе искусственного интеллекта; численность населения не увеличится, но общественный интеллект возрастёт как минимум вдвое. Ранее только лица уровня министра и выше имели помощников стоимостью в тысячи долларов США, тогда как сейчас обычный гражданин также может иметь помощника стоимостью всего 10 долларов США.

По словам Чан Ван Шона, заместителя директора Национального института цифровых технологий и цифровой трансформации (Министерство науки и технологий), Закон об искусственном интеллекте, недавно принятый Национальным собранием, является важным шагом в формировании правовой базы для деятельности по исследованию, разработке, применению и управлению искусственным интеллектом во Вьетнаме.

В условиях стремительного развития искусственного интеллекта, оказывающего глубокое воздействие на все сферы социально-экономической жизни, закон разработан не только для стимулирования инноваций, но и для проактивного управления этическими, социальными и правовыми рисками, которые несёт эта технология.

Чан Ван Шон отметил, что на протяжении всего процесса разработки Закона об искусственном интеллекте последовательно проводилась точка зрения «человек в центре». Согласно ей, искусственный интеллект определяется как инструмент поддержки человека, который должен служить интересам человека и находиться под его контролем, а не развиваться в свободном, трудноуправляемом направлении. Этот подход конкретизирован через три ключевых правовых столпа: институционализацию этики искусственного интеллекта, управление на основе уровня риска и создание механизмов защиты прав и законных интересов граждан.

На основе Закона Министерство науки и технологий разрабатывает Национальную этическую рамку искусственного интеллекта, которая станет базой для формирования стандартов, технических регламентов и отраслевых руководств. Посредством этого такие ценности, как прозрачность, справедливость, безопасность, ответственность и объяснимость систем искусственного интеллекта, преобразуются в конкретные требования на этапах проектирования, обучения, верификации и внедрения моделей.

Для систем искусственного интеллекта с высоким уровнем риска, особенно в сферах, непосредственно затрагивающих права человека, таких как здравоохранение, образование и финансы, Закон устанавливает более строгие требования. Эти системы обязаны проводить оценку рисков, обеспечивать управление качеством данных и, в частности, гарантировать наличие человеческого надзора.

По словам Чан Ван Шона, оценка соответствия для систем искусственного интеллекта с высоким уровнем риска является обязательным требованием до их ввода в эксплуатацию. Такой подход направлен на то, чтобы человек мог вмешиваться, корректировать или останавливать систему уже на этапе проектирования, а не заниматься устранением последствий после широкомасштабного внедрения технологии.

На основе Национальной этической рамки искусственного интеллекта Министерство науки и технологий будет координировать разработку и издание конкретных стандартов и технических регламентов. Эти стандарты будут играть роль общего эталона, помогая предприятиям и организациям, занимающимся разработкой искусственного интеллекта, обеспечивать единообразное соблюдение требований, а также создавая основу для надзора, экспертизы и сертификации соответствия.

Наряду с этим механизм контролируемого экспериментирования (sandbox) закреплён в качестве важного инструмента управления искусственным интеллектом. По словам Чан Ван Шона, sandbox позволяет на раннем этапе выявлять этические, социальные и правовые риски в процессе испытаний, что даёт возможность своевременно вносить корректировки до широкого внедрения технологии.