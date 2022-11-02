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Посол Cун Ба дал интервью ВИА о значении визита Нгуен Фу Чонга в Китайскую Народную Республику
В ходе визита Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга состоялись его положительные переговоры с Генеральным секретарем Си Цзиньпинем, на которых обе стороны проинформировали друг друга о важных достижениях в деле социалистического строительства в каждой стране. Это событие продемонстрировало, что общее взгляды высших руководителей двух Партий полностью и всесторонне реализуются и достигают четких результатов, подтвердив важное значение неуклонного продвижения вперед по социалистическому пути, укрепляя прочную экономическую основу социализма, способствуя традиционной дружбе «товарищей и братьев» в новой мировой ситуации, поддерживая девиз «16 слов» и дух «4 хорошо». Стороны активно укрепляют традиционную дружбу и стратегические обмены, способствуя политическому доверию и разрешению разногласий, вознося всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и партнерство Китая и Вьетнама на новые высоты.
Во время визита главы Партий стали свидетелями церемонии подписания 13 документов о сотрудничестве в области партийных обменов, экономики и торговли, защиты окружающей среды, культуры и туризма, юстиции, таможни, местного сотрудничества в развитии китайско-вьетнамских отношений.
Чтобы продемонстрировать дружбу Коммунистической партии Китая и китайского народа Генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу и вьетнамскому народу, китайская сторона приняла ряд специальных мер: Генеральный секретарь и председатель КНР Си Цзиньпин в торжественной обстановке вручил орден Дружбы генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу. Генеральные секретари двух Партий провели совместные обсуждения, высоко оценили традиционную дружбу между двумя Партиями и двумя странами, выразив надежду на хорошее будущее в отношениях двух стран. Во время приема Генеральный секретарь Си Цзиньпин представил Генеральному секретарю Партии Нгуен Фу Чонгу каждого члена Постоянного комитета Политбюро нового срока, что наглядно продемонстрировало политическую решимость нового руководства Коммунистической партии Китая работать вместе с Вьетнамом, прилагая совместные усилия для общего развития.
Посол Сун Ба выразил надежду, что этот визит, безусловно, оставит яркий след в истории дружественной дипломатии двух стран и в то же время придаст мощный импульс развитию отношений между двумя Партиями и двумя странами в новый период.