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Посол: 2023 стал успешным годом культурной дипломатии Вьетнама в ЮНЕСКО
Во-вторых, 2023 год стал исторической вехой в многосторонних внешних отношениях Вьетнама в ЮНЕСКО, продемонстрировав уверенность и поддержку международного сообщества в способности Вьетнама вносить вклад в глобальные многосторонние институты и управлять ими, сказала бывший посол, подчеркнув, что впервые Вьетнам занял должности в пяти ключевых механизмах управления ЮНЕСКО одновременно, включая три должности заместителя председателя.
В-третьих, Вьетнам завоевал множество титулов, и в течение года большое количество вьетнамских объектов наследия было отмечено в ЮНЕСКО. После признания залива Халонг - архипелага Катба объектом всемирного природного наследия, включения городов Далат и Хойан в сеть творческих городов ЮНЕСКО, а также чествования родоначальника вьетнамской традиционной медицины Хай Тхыонг Лан Онг Ле Хыу Чака, Вьетнам на сегодняшний день получил 65 титулов ЮНЕСКО. В прошлом году Вьетнам также успешно репатриировал золотую печать «Хоанг Де Чи Бао», императорскую печать династии Нгуен.
В-четвертых, в 2023 году Вьетнам продолжил вносить важный вклад в формирование стратегических вопросов и глобальной политики, проведя в Ниньбине первую международную конференцию ЮНЕСКО по использованию ценностей титулов ЮНЕСКО для устойчивого развития.
В-пятых, в прошлом году в штаб-квартире ЮНЕСКО было организовано множество важных мероприятий Вьетнама, способствующих продвижению и распространению культурных ценностей, а также имиджа страны и народа Вьетнама среди международных друзей. Три ночи вьетнамского наследия в ЮНЕСКО подчеркнули богатые традиции, разнообразие и глубину вьетнамской культуры, передавая послание динамичной страны в процессе реформ и интеграции с богатыми традициями и сильной национальной идентичностью, заявила посол Ле Тхи Хонг Ван.
Что касается мер по продвижению ценностей титулов ЮНЕСКО и наследия в целях экономического развития и наоборот, бывший постоянный представитель Вьетнама при ЮНЕСКО сказала, что опыт Вьетнама и других стран показывает, что для гармонизации сохранения и развития необходимо повысить осведомленность общественности о сохранении и продвижении ценностей титулов, а также повысить эффективность государственного управления наследием путем завершения системы юридических документов и разработки планов по сохранению и продвижению титулов, уделяя больше внимания роли сообществ и людей.
В то же время необходимо ускорить цифровую трансформацию в управлении и эксплуатации наследия, диверсифицировать методы коммуникации и образования в области наследия, укрепить региональные, национальные и международные связи в области охраны и расширения прав и возможностей культурного наследия с эффективным использованием экономических аспектов наследия, чтобы увеличить их вклад в социально-экономическое развитие, сказала посол Ле Тхи Хонг Ван.
По ее мнению, в ЮНЕСКО Вьетнам должен сосредоточиться на пяти основных задачах - активно предлагать идеи и инициативы и оптимизировать политику ЮНЕСКО в реализации национальных целей; продолжать делать партнерство Вьетнам-ЮНЕСКО более глубоким, содержательным и эффективным; участвовать в создании и представлении досье вьетнамского наследия на титулы ЮНЕСКО для создания дополнительных ресурсов и поощрения моделей устойчивого социально-экономического развития на местах; продолжать демонстрировать высокие результаты в реализации позиций страны в пяти ключевых механизмах управления ЮНЕСКО; и проявлять новаторство в популяризации образа нации, народа и культуры Вьетнама в мире, подчеркнула посол Ле Тхи Хонг Ван.