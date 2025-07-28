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НОВОСТИ

Посол Швейцарии: Вьетнам демонстрирует веру в диалог, солидарность и мир

По словам посла Швейцарии во Вьетнаме Томаса Гасса, участие Вьетнама в предстоящей 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов (WCSP) подтверждает его веру в диалог, солидарность и мир.
Председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман. Фото: ВИА
6-я сессия Всемирного конференции парламентариев по вопросам безопасности (WCSP), организованная Межпарламентским союзом (МПС) под лозунгом «Мир в потрясении: парламентское сотрудничество и многосторонний подход для мира, справедливости и процветания для всех», запланирована на 29–31 июля в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Женеве, Швейцария.

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман примет участие в конференции и проведет ряд двусторонних встреч в ходе своего визита в Швейцарию.

Посол Томас Гасс заявил прессе, что Межпарламентский союз и предстоящая 6-я Всемирная конференция играют решающую роль в напоминании международному сообществу о том, что устойчивое развитие должно быть ориентировано на интересы людей и основываться на взаимной зависимости и солидарности между странами.

Дипломат отметил, что участие председателя НС Чан Тхань Мана еще раз подтверждает твердую убежденность Вьетнама в важности законодательной власти в политической системе и в контрольной роли народных представителей, отражающих разнообразие религий, полов, этнической принадлежности, возраста и точек зрения.

Он добавил, что визит председателя Чан Тхань Мана приходится на то время, когда в первой половине 2025 года в отношениях между Вьетнамом и Швейцарией наблюдается заметный прогресс во многих секторах.

Он подчеркнул важность совместных усилий по развитию двусторонних связей и обязательств по ускорению переговоров по Соглашению о свободной торговле (ССТ) между Вьетнамом и Швейцарией, а также по соглашению между Вьетнамом и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ).

В мае 2025 года две страны отпраздновали 35-летие сотрудничества в области развития и совместно запустили новую программу развития на сумму 50 млн долларов США на период 2025–2028 годов. Двустороннее сотрудничество также расширилось в области цифровых финансов с введением регуляторной «песочницы» для финансовых технологий в партнерстве с Государственным банком Вьетнама. Что касается мер по борьбе с изменением климата, посол отметил успешное завершение проекта по управлению рисками наводнений в дельте Меконга, финансируемого Швейцарией и Всемирным банком.

Параллельно с этим Швейцарско-вьетнамский экономический форум и посольство Вьетнама в Швейцарии совместно провели ряд мероприятий по приветствию руководителей провинций и муниципалитетов Вьетнама, направленных на развитие сотрудничества в области интеллектуального сельского хозяйства, туризма, чистой энергии, финансовых технологий и инноваций. В культурной сфере швейцарские художники и фильмы были широко представлены на праздновании Международного дня франкофонии во Вьетнаме (20 марта), что отражает растущий взаимный интерес к культурному обмену.

Касаясь парламентского сотрудничества, посол Томас Гасс отметил, что в последние годы двусторонние связи в этой области также активно укреплялись. В июне 2023 года президент Национального совета Швейцарии Мартин Кандинас в сопровождении двух вице-президентов посетил Ханой, чтобы возобновить парламентский диалог на высоком уровне и укрепить сотрудничество в правовой и торговой сферах. В марте 2024 года делегация Национального собрания Вьетнама провела встречи с швейцарскими законодателями в Женеве, а также встретилась с вьетнамской диаспорой в Швейцарии.

Совсем недавно, в январе 2025 года, два швейцарских парламентария приняли участие в Франкоязычном парламентском форуме в городе Кантхо в дельте Меконга, который был посвящен вопросам устойчивого сельского хозяйства и изменения климата.

Посол Томас Гасс выразил уверенность в том, что парламенты двух стран будут продолжать обмениваться визитами на высоком уровне, в том числе официальным визитом председателя Чан Тхань Мана в Швейцарию.
Глядя в будущее, он сказал, что две страны готовятся к 17-му раунду торговых переговоров, запланированному на начало сентября 2025 года.

Он отметил, что все стороны и все уровни достигли консенсуса о том, что завершение переговоров по соглашению о свободной торговле с Вьетнамом остается главным приоритетом. В ноябре в центральном прибрежном городе Дананг также запланировано проведение Вьетнамско-швейцарского экономического форума.

Посол добавил, что 2026 год будет особенно значимым, поскольку в этом году будет отмечаться 55-летие установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Швейцарией. В рамках празднования планируется провести ряд культурных мероприятий, в том числе музыкальный фестиваль.

ВИА/ИЖВ

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