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Посол Чан Куок Кхань: Визит имеет историческое значение в отношениях между Вьетнамом и Сенегалом
Это самый высокий визит за почти 60-летнюю историю дипломатических отношений между двумя государствами. Он также проходит в особенно важный момент как для Вьетнама, так и для Сенегала и знаменует собой поворотный этап в двустороннем сотрудничестве.
Сенегал в настоящее время является одной из самых динамично развивающихся экономик Западной Африки, с прогнозируемым ростом ВВП на уровне 8,3% в 2025 году - самым высоким в регионе. Эта страна недавно завершила формирование нового политического аппарата через выборы Президента, Премьер-министра и Председателя НС в 2024 году. В то же время во Вьетнаме с 1 июля 2025 года вступила в силу реформа, сократившая систему управления с трёхуровневой до двухуровневой..
По словам Посла, визит откроет новые перспективы сотрудничества, укрепит дружественные отношения и углубит двустороннее взаимодействие, охватывая такие сферы, как законодательство, торговля, сельское хозяйство, наука и технологии, а также обмены между народами.
Одним из ярких направлений сотрудничества является взаимодействие на многосторонних форумах. Недавно Сенегал активно поддержал Вьетнам в выдвижении комплекса памятников и ландшафтов Йенты – Виньнгием – Коншон - Киепбак на включение в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это свидетельствует об эффективном сотрудничестве двух стран на международной арене и обещает дальнейшее укрепление таких связей.
Посол высоко оценил и выразил оптимизм в отношении перспектив сотрудничества между Вьетнамом и Сенегалом , отметив, что обе стороны демонстрируют чёткую решимость вывести двусторонние отношения на новый уровень. Визит Председателя НС укрепит межпарламентское сотрудничество и будет способствовать практическому взаимодействию в таких сферах, как экономика, спорт, сельское хозяйство и межрегиональные связи посредством конкретных соглашений.
Особенно в области спорта Сенегал в настоящее время является страной с одним из самых активно развивающихся движений Вовинам в Африке с более 3 000 участников. Это является эффективным мостом культурного и спортивного обмена, способствующим укреплению связей между народами двух стран на основе духа боевых искусств, любви к спорту и участия молодёжи — факторов, способствующих устойчивому сотрудничеству.
Оценивая потенциал Вьетнама как моста для выхода Сенегала на рынок Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также возможности Сенегала стать воротами для более глубокого проникновения Вьетнама на африканский рынок, Посол подчеркнул, что в рамках нынешнего визита сотрудничество между Вьетнамом и Сенегалом на международных многосторонних форумах, членами которых являются обе страны, определено как одно из ключевых направлений. Вьетнам в настоящее время является активным членом АСЕАН - динамичного региона с впечатляющими темпами экономического роста и всё возрастающим интересом со стороны международного сообщества.
«Сенегал занимает важное положение в Западной Африке — с быстроразвивающейся экономикой, открытой торговой политикой и является страной-учредителем Западноафриканского экономического и валютного союза. Кроме того, эта страна является одним из лидеров в реализации Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA), что открывает доступ к рынку с более чем миллиардом потребителей», - отметил Посол.
По словам Посла, Сенегал абсолютно может стать воротами для вьетнамских товаров, услуг и предприятий на рынки Западной Африки и всего африканского континента, в то время как Вьетнам способен служить трамплином для выхода Сенегала на рынок АСЕАН и расширения его присутствия в Юго-Восточной Азии. Однако, чтобы реализовать этот потенциал, обеим странам необходимо прилагать больше усилий как на уровне государственных структур, так и бизнеса, особенно в преодолении таких вызовов, как географическая удалённость, различие в стандартах, международные расчёты и логистическая инфраструктура. Посол выразил уверенность, что при наличии политической воли и поддержке со стороны министерств, ведомств и предпринимательского сообщества обе страны смогут стать эффективным экономическим мостом как в двустороннем, так и в региональном измерении.
Говоря о вьетнамской общине в Сенегале, Посол подчеркнул, что она является яркой точкой в двусторонних отношениях. Хотя численность этой общины составляет всего немногим более 2 000 человек, она имеет долгую историю, отличается сплочённостью, сохраняет культурную самобытность и хорошо интегрирована в местное общество. Несмотря на существующие трудности, вьетнамцы в Сенегале остаются оптимистичными, трудолюбивыми и оставляют положительное впечатление в глазах местных жителей.
В заключение Посол Чан Куок Кхань подчеркнул, что вьетнамская община и сенегальские друзья, ценящие вьетнамскую культуру, будут и впредь оставаться прочным «мостом» между народами двух стран, способствуя дальнейшему укреплению всесторонних, устойчивых и глубоких двусторонних отношений в будущем.