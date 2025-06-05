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Посол Франции Оливье Брошé: Голос Вьетнама на UNOC 3 Океанической конференции имеет большое значение
Это участие приобретает ещё большее значение, поскольку Вьетнам — страна с протяжённой береговой линией более 3200 км и сталкивается с серьёзными вызовами, связанными с океаном, включая изменение климата, эрозию береговой линии, истощение водных и морских ресурсов, а также споры по вопросам морского пространства. Именно поэтому голос Вьетнама на конференции особенно важен.
По мнению посла Брошé, конференция в Ницце станет возможностью для Франции и Вьетнама подтвердить свою способность сотрудничать в деле защиты ценностей и позиций обеих стран на международной арене, внося вклад в решение глобальных вызовов.
Для Франции конференция в Ницце по значимости сопоставима с Конференциями сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP), посвящёнными вопросам климата и биоразнообразия. По сути, три столпа — океаны, климат и биоразнообразие — представляют собой три опоры, на которых держится благополучие человечества. Любая из них, если пошатнётся, нанесёт ущерб всему человечеству.
Он подчеркнул: любое повреждение Земли отражается в состоянии океанов. Поэтому Франция стремится тесно сотрудничать как с государствами – членами ЕС, так и с партнёрами за пределами ЕС, такими как Вьетнам, для формирования общего понимания угроз, нависших над океаном, и для своевременного и действенного реагирования — прежде чем станет слишком поздно.
Особо он выделил проблему, с которой сталкивается Вьетнам — «Желтая карточка» по ННН-промыслу требует от Вьетнама усилить контроль за происхождением морских ресурсов, чтобы предотвратить их разрушительную, неконтролируемую добычу. В этом вопросе Франция оказывает поддержку Вьетнаму в достижении установленных ЕС критериев, необходимых для снятия «жёлтой карточки».
Во время недавнего визита Президента Франции было объявлено о предоставлении 700 000 евро в поддержку проекта по испытанию спутниковых устройств мониторинга на вьетнамских рыболовных судах. После окончания испытательного периода планируется распространить систему на весь рыболовный флот Вьетнама, что позволит соответствовать требованиям ЕС.
Посол Оливье Брошé также отметил, что культурное взаимодействие между двумя странами приносит выгоду обеим сторонам, и культура вместе с инновациями станет одним из ключевых направлений в развитии двустороннего сотрудничества.