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Посол Филиппин: Восстановление Вьетнама после COVID-19 достойно восхищению
Он поделился, что впечатлен динамичной деятельностью правительственных учреждений во Вьетнаме. Программы и проекты, которые были приостановлены в течение последних двух лет, были возобновлены при более активном участии официальных лиц, сотрудников и даже населения».
Г-н Монтеалегре считал, мир по-прежнему сталкивается со многими проблемами, такими как сбой в цепочке поставок, низкая потребность, высокая цена на энергию и топливо. Кроме того, риск повторной вспышки COVID-19 еще существует. Эти факторы не только влияют на Вьетнам, но и на другие страны. Между тем, была уверенность о том, что Вьетнам поддерживает эффективность деятельности, даже достиг ВВП в 8%. Однако в 2023 году, несмотря на большие перспективы экономического роста, текущие условия все же создают вызовы для устойчивого экономического развития.
Посол Филиппин отметил, что экономические отношения между Вьетнамом и Филиппинами резко развивались даже в пике пандемии, о чем свидетельствует стабильный рост двустороннего товарооборота, достигшего 5,8 млрд. долл. США в 2021 году и 3,12 млрд. долл. США к июню 2022 года. Филиппины надеются на сотрудничество с Вьетнамом для достижения более сбалансированной двусторонней торговли.
Что касается повышения двустороннего товарооборота на 10 млрд. долл. США в 2026 году, посол отметил, что нужно рассмотреть вопрос на уровне рабочих групп, и идут процедуры по обеспечению благоприятных торговых отношений.
Наряду с тем, Вьетнам остается ведущим и надежным поставщиком риса Филиппин, двусторонний товарооборот может улучшится в отношении таких товаров, как электроника, полупроводники, оборудование и запчасти. Помимо того, две страны имеют много нераскрытых потенциалов о торговле товарами народного потребления и пищевой переработающей промышленности.
«Мы желаем, чтобы филиппинские компании и бренды расширили присутствие во Вьетнаме», посол поделился и сказал, что торговым делегациям необходимо чаще встретиться для обсуждения вьетнамскими и филипиннскими производителями и экспортерами потенциальных торговых договоров.
Посол Монтеалегре заявил, что в 2023 году Филиппы надеются на увеличение высокопоставленных визитов между Филиппинами и Вьетнамом, и также на возобновление механизмов двусторонних консультаций и обсуждений в рабочих группах.
Он подтвердил, что эти механизмы важны для обеспечения здоровых дипломатических отношений, являющихся первостепенным приоритетом Филиппин в стратегических отношениях с Вьетнамом.
Говорив о традиционном Тэте (Новый год по лунному календарю) Вьетнама, посол отметил, что среди праздников Вьетнама, Тэт больше всего производит впечатление, так как этот праздник очень важен для вьетнамцев. Праздник Тэт показывает ценность семьи и дружбы, также традиции и культуры – центральные ценности для каждого вьетнамца, несмотря на то, что Вьетнам продвигается к современному обществу.
«Как и Рождество, Тэт – это случай для вьетнамцев оценить прошедший год, тем самым больше дорожить семейные связи, и приобретать новую энергию в новом году», - посол Мейнардо Лос Банос Монтеалегре сказал.