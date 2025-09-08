НОВОСТИ
Посол Фам Хунг Там: Визит Генерал-губернатора Австралии подтверждает решимость укреплять дружбу и сотрудничество во всех сферах
Посол Фам Хунг Там: По приглашению Президента Лыонга Кыонга Генерал-губернатор Австралии Сэм Мостин совершит государственный визит во Вьетнам сразу после великого торжества по случаю 80-летия Национального дня нашей страны. Этот визит имеет важное значение, так как подтверждает решимость обеих стран неустанно укреплять дружбу и сотрудничество во всех сферах, особенно в области политики, после более чем полутора лет установления всеобъемлющего стратегического партнёрства.
Для Австралии визит отражает последовательную политику уделять приоритетное внимание развитию отношений с регионом Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам.
Для Вьетнама приём Генерал-губернатора Австралии способствует реализации внешнеполитического курса Партии и Государства, придающего большое значение отношениям с государствами южной части Тихого океана, особенно с Австралией — страной, играющей важную роль в регионе, первым западным государством, установившим дипломатические отношения с Вьетнамом, и ныне поддерживающей с нами весьма плодотворное и активное сотрудничество.
Журналист: Какие основные мероприятия ожидаются в ходе визита Генерал-губернатора? Каковы Ваши ожидания относительно результатов визита и его вклада в двусторонние отношения?
Посол Фам Хунг Там: В рамках государственного визита во Вьетнам Генерал-губернатор Австралии Сэм Мостин возложит венок к Мемориалу павших героев, посетит мавзолей Президента Хо Ши Мина, проведёт переговоры с Президентом Лыонгом Кыонгом, встретится с руководителями высшего уровня нашей Партии и Государства, посетит Академию политики имени Хо Ши Мина, примет участие в Форуме «Вьетнам – Австралия 2025» и в церемонии открытия Института политики Австралия – Вьетнам. Генерал-губернатор также посетит Хошимин, где встретится с руководством города, австралийской общиной во Вьетнаме и посетит ряд культурно-исторических объектов.
Особо стоит отметить, что во второй части визита, вероятно, состоится встреча Генерал-губернатора с офицерами и военнослужащими вьетнамских миротворческих сил, что станет проявлением внимания к важному направлению в оборонном сотрудничестве между двумя странами, которое развивается весьма эффективно.
Визит, несомненно, будет способствовать дальнейшему укреплению и углублению стратегического доверия между двумя странами, внесёт вклад в обеспечение мира, стабильности и развития в регионе. Одновременно будут укреплены взаимопонимание и дружба между нашими народами. Благодаря доброжелательному и открытому характеру Генерал-губернатора, истории и впечатления, полученные во время пребывания во Вьетнаме, вероятнее всего, будут широко распространены в австралийской общественности, что сделает нашу прекрасную страну ещё ближе народу Австралии.
Журналист: Каким образом за прошедший год всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Вьетнамом и Австралией проникло глубоко во все сферы двусторонних отношений?
Посол Фам Хунг Там: С момента установления всеобъемлющего стратегического партнёрства в марте 2024 года сотрудничество двух стран в шести ключевых областях развивалось мощно и всесторонне. В октябре 2024 года стороны подписали Программу действий по реализации партнёрства на период 2024–2027 гг. На сегодняшний день обе стороны завершили или реализуют в срок 96% из общего числа 180 пунктов этой программы действий — результат, который вызывает гордость.
Особенно следует отметить, что впервые состоялся диалог министров по вопросам безопасности, продолжает эффективно развиваться партнёрство в сфере миротворчества ООН, двусторонняя торговля становится всё более сбалансированной, а число австралийских туристов, посетивших Вьетнам, достигло почти полумиллиона в 2024 году. Можно сказать, что повышение отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства не только свидетельствует о росте стратегического доверия между двумя странами, но и придало новую энергию двустороннему сотрудничеству.
Журналист: Известно, что во время встречи с Вами в июле с.г. Генерал-губернатор Австралии Сэм Мостин выразила восхищение фотографиями о стране и народе Вьетнама и особенно заинтересовалась видеороликом «Bắc Bling». Очевидно, что культура и люди всегда являются невидимой нитью, соединяющей дружбу между Вьетнамом и Австралией. Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для укрепления этой нити?
Посол Фам Хунг Там: Во время встречи с Генерал-губернатором в июле 2025 года я имел возможность поделиться видеороликом «Bắc Bling» и обсудить схожие усилия артистов двух стран по «обновлению» и более широкому продвижению традиционных культурных ценностей к широкой публике.
На следующей встрече в августе 2025 года мы с Генерал-губернатором обменялись мнениями о вкладе вьетнамской диаспоры в Австралии в развитие двусторонних отношений, а также в развитие самой Австралии. Это большая община — около 350 000 человек. Особо примечательно, что во Вьетнаме язык входит в четвёрку наиболее распространённых в Австралии (после английского, китайского и арабского).
Таким образом, общность взглядов на традиционные культурные ценности, а также многочисленная вьетнамская община в Австралии могут играть роль невидимой нити, укрепляющей дружбу между двумя странами. Чтобы эта нить стала прочнее, я считаю важнейшим эффективно реализовать договорённости правительств двух стран по активизации гуманитарных обменов, что будет способствовать углублению взаимопонимания и связей между нашими народами. Это можно осуществить через содействие расширенному сотрудничеству между министерствами, ведомствами, местными органами и предприятиями двух стран в сферах культуры, туризма, спорта, образования и подготовки кадров.
Для молодого поколения, помимо создания условий для обучения вьетнамских студентов в Австралии, стороны также должны эффективно реализовать программу «Новый Коломбо», в рамках которой австралийские студенты будут приезжать для обмена и практики во Вьетнам.
Журналист: Что в этой тихоокеанской стране произвело на Вас самое сильное впечатление?
Посол Фам Хунг Там: Можно сказать, что Австралии удалось построить одно из самых успешных мультикультурных обществ в мире, с чрезвычайно разнообразным населением, происходящим примерно из 300 этнических групп. Поэтому первое впечатление, которое испытывает каждый гость, посещая крупные города Австралии, — это культурное, этническое, религиозное и даже гастрономическое и костюмное многообразие.
Помимо этого общего впечатления, я глубоко уважаю нынешнюю политику австралийского правительства, выражающую признание и уважение к коренным народам страны. Это можно легко заметить, видя флаг аборигенов, вывешенный рядом с национальным флагом Австралии у государственных учреждений, во время церемоний «курения» или через традиционные обращения к роли коренного населения, которые часто включаются в приветственные речи на крупных мероприятиях по всей стране.
Журналист: Спасибо, господин Посол!