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Посол Фам Куанг Хиеу: Вьетнам желает внести больший вклад в будущее Азии
Корр: 28-я конференция «Будущее Азии» посвящена теме «Усиление мощи Азии в решении глобальных проблем». Как Вы оцениваете послание темы?
Посол Фам Куанг Хиеу: Конференция «Будущее Азии» — самая престижная ежегодная международная конференция в Азии, организуемая Nikkei Group (Япония) с 1995 г. Это престижный форум по обмену политическими решениями, на котором высшие лидеры стран откровенно обсуждают возникающие проблемы в Азии, возможности и проблемы в области развития, безопасности, мира и стабильности, тем самым формируя политику, предлагая идеи сотрудничества, решения для улучшения взаимопонимания, способствования сплоченности в целях укрепления позиции Азии в мире ради цели развития и процветания.
Тема конференции этого года — «Усиление мощи Азии в решении глобальных проблем». Это актуальная тема для руководителей правительств, бизнеса, ученых... для обсуждения насущных возможностей и вызовов, с которыми сталкивается континент в частности и мир в целом, новых тенденций развития, а также обязательств по усилиям по содействию миру и общему процветанию стран региона, тем самым внося оценки, комментарии, инициативы и предложения, чтобы внести позитивный вклад в процесс решения региональных и международных вызовов.
Корр: Благодаря участию заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг на одной из самых важных международных конференций в Азии, какой сигнал Вьетнам отправит международному сообществу?
Посол Фам Куанг Хиеу: Участие заместителя премьер-министра Чан Лыу Куанга в конференции не только свидетельствует о глубоком интересе Вьетнама к этой конференции, но и показывает важность будущего форума «Будущее Азии» в целом во внешней политике Вьетнама. Как ответственный член Азии, Вьетнам хочет внести больший вклад в будущее Азии, которая все четче формируется в глобальной политической системе.
Запланированное выступление заместителя премьер-министра Чан Лыу Куанг на конференции также даст сильный сигнал о том, что Вьетнам является надежным партнером и активным и ответственным членом международного сообщества, готовым взяться за руки с другими странами для обсуждения и поиска способ решения насущных и глобальных вызовов, способствуя миру, стабильности и развитию в регионе и мире. Это также является проявлением внешней политики Партии по международной интеграции, а также продвижению и повышению уровея многосторонней дипломатии.
Корр: Какова повестка дня 28-й конференции «Будущее Азии»? И что конкретно внесет в эту повестку Чан Лыу Куанг?
Посол Фам Куанг Хиеу: Повестка дня конференции «Будущее Азии» всегда привлекает внимание и участие высокопоставленных руководителей, политиков, ученых, бизнеса из азиатских стран, а также представителей крупных мировых корпораций, служа им форумом для открытого обсуждения региональных проблем;, роли и потенциала Азии в глобальной картине и решения по укреплению позиции региона.
В этом году на конференции выступят 6 высокопоставленных лидеров стран и пройдут 6 тематических дискуссионных сессий. Ожидается, что в своем выступлении утром первого рабочего дня заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг поделится взглядами Вьетнама на основные проблемы Азии, опытом и решениями общих проблем, усилиями по борьбе с пандемией COVID-19 и экономическому восстановлению.
Корр: На протяжении многих лет как Вьетнам активно и ответственно вносил свой вклад в Конференцию Будущего Азии, в частности, и в мир, стабильность и процветание в Азии в целом?
Посол Фам Куанг Хиеу: Вьетнам начал участвовать в 15-й конференции «Будущее Азии» в 2009 году и с тех пор постоянно направляет на конференцию делегации высокого уровня. Участие вьетнамской делегации на высоком уровне в конференции в последние годы было высоко оценено Организационным комитетом, участниками, а также японской стороной.
Преодолев множество трудностей и вызовов, Вьетнам позитивно восстановился после пандемии COVID-19, добился важных экономических достижений: в 2022 году рост ВВП достиг 8,02%, масштабы ВВП превысили 400 млрд долларов США - 4-е место в АСЕАН, торговый оборот превысил 730 миллиардов долларов США, страна находится в группе из 30 стран и территорий с наибольшей стоимостью экспорта товаров. На конференции, Вьетнам не только вынесет оценки и комментарии ситуации в мире и регионе, анализ неотложных возможностей и вызовов, но и совместно с другими странами будет работать над поиском решений трудностей, общих проблем, над укреплением доверия для создания прочной основы для будущего.
Будучи развивающейся страной, глубоко интегрированной в мировую экономику, Вьетнам особенно ценит международное сотрудничество и многосторонность. Я верю, что в духе солидарности и сотрудничества страны Азии смогут совместно укреплять свои позиции в будущем.
Корр: Большое Вам спасибо!