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Посол Тон Тхи Нгок Хыонг: Вьетнам – один из лидеров в реализации Видения Сообщества АСЕАН до 2045 года
Министерства и ведомства Вьетнама ускоренно разрабатывают планы реализации Видения Сообщества АСЕАН до 2045 года в соответствии со своими полномочиями и функциями, участвуют в создании механизмов мониторинга и оценки выполнения принятых обязательств, а также совершенствуют межведомственную и межопорную координацию в рамках АСЕАН. Одновременно Вьетнам активно выдвигает и продвигает инициативы, направленные на укрепление солидарности, повышение устойчивости, сокращение разрыва в уровне развития, ускорение цифровой и «зелёной» трансформации, противодействие изменению климата, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, а также укрепление потенциала реагирования на новые вызовы.
На национальном уровне Вьетнам уже интегрировал задачи по реализации Видения Сообщества АСЕАН до 2045 года в государственные планы развития различных отраслей, обеспечивая тем самым их взаимодополняемость и практическую отдачу. Вьетнам стал одной из первых стран, разработавших и приступивших к реализации Национальной программы действий на 2026–2030 годы по выполнению Видения Сообщества АСЕАН до 2045 года и Стратегических планов Сообщества АСЕАН.
В качестве координатора отношений АСЕАН с Новой Зеландией и Великобританией в 2024–2027 годах Вьетнам также активно способствует мобилизации поддержки этих партнёров для реализации Видения Сообщества АСЕАН до 2045 года.
Говоря о том, какие механизмы сотрудничества в рамках АСЕАН Вьетнаму следует использовать для достижения целей экономического развития и повышения конкурентоспособности, посол Тон Тхи Нгок Хыонг подчеркнула, что прежде всего необходимо максимально эффективно использовать возможности Экономического сообщества АСЕАН (AEC) и сети соглашений о свободной торговле между АСЕАН и её партнёрами. Благодаря рынку АСЕАН с населением почти 700 миллионов человек, экономическому пространству Регионального всеобъемлющего экономического партнёрства (ВРЭП), охватывающему около 2,3 миллиарда человек, а также системе соглашений АСЕАН+1, у вьетнамских предприятий появляются дополнительные возможности для расширения рынков сбыта, более глубокого участия в региональных и глобальных цепочках поставок и повышения производственного потенциала.
АСЕАН также является важным каналом привлечения ресурсов для развития Вьетнама, прежде всего инвестиций в высокотехнологичные отрасли, инфраструктуру и ключевые сектора экономики. Ежегодный объём прямых иностранных инвестиций в страны АСЕАН стабильно растёт и в 2025 году достиг 244 миллиардов долларов США, при этом доля инвестиций в высокотехнологичное производство быстро увеличивается. Вьетнам может воспользоваться преимуществами, предусмотренными Всеобъемлющим инвестиционным соглашением АСЕАН (ACIA), а также широкой сетью ССТ АСЕАН, чтобы перейти от привлечения инвестиций в сборочное производство к более активному участию в глобальных производственных цепочках с более высокой технологической добавленной стоимостью.
Крупные региональные инфраструктурные проекты, продвигаемые АСЕАН, такие как Электроэнергетическая сеть АСЕАН (ASEAN Power Grid), будут постепенно объединять национальные энергосистемы, облегчать трансграничную торговлю электроэнергией, укреплять энергетическую безопасность и способствовать взаимной поддержке энергоснабжения между странами АСЕАН, включая Вьетнам. Стратегический план взаимосвязанности АСЕАН до 2045 года, предусматривающий развитие транспортной и цифровой инфраструктуры, окажет государствам-членам содействие в создании устойчивой инфраструктуры, развитии цифровой взаимосвязанности и укреплении торгово-инвестиционных связей в регионе.
Особого внимания заслуживает Рамочное соглашение АСЕАН по цифровой экономике (DEFA), подписание которого ожидается в конце текущего года. Это станет первым в мире всеобъемлющим региональным соглашением в сфере цифровой экономики и позволит создать единое цифровое пространство АСЕАН, ускорить развитие электронной торговли, обеспечить безопасное движение данных и цифровых платежей, а также создать благоприятные условия для более широкого участия предприятий, особенно микро-, малых и средних компаний, в цифровой экономике региона.
Кроме того, сотрудничество АСЕАН в таких новых сферах, как искусственный интеллект, полупроводниковые технологии, квантовые технологии, «зелёная» трансформация, возобновляемая энергетика, циркулярная экономика, а также совместные меры по противодействию изменению климата, стихийным бедствиям и эпидемиям позволит Вьетнаму более эффективно использовать ресурсы, технологии и опыт партнёров для достижения целей устойчивого развития.
По словам посла Тон Тхи Нгок Хыонг, за свою 60-летнюю историю АСЕАН неоднократно демонстрировла способность адаптироваться к изменениям международной обстановки. На нынешнем этапе Ассоциация сталкивается с трансформацией самой системы международных отношений, когда основополагающие нормы международного права, базовые принципы взаимодействия между государствами и многосторонние институты подвергаются серьёзным вызовам. Центральная роль и значимость АСЕАН могут быть сохранены только в том случае, если Ассоциация сумеет сохранить единство позиций, способность к координации действий, эффективному реагированию на изменения и действенность механизмов, действующих под её руководством.
Прежде всего необходимо сохранять единство и консенсус, согласовывая разнообразные интересы государств-членов в условиях всё более острой стратегической конкуренции между ведущими державами. Для преодоления этой задачи странам АСЕАН следует и впредь уделять приоритетное внимание диалогу, консультациям и укреплению взаимного доверия на основе уважения законных интересов друг друга и гармонизации национальных интересов с интересами всего региона. Особое значение имеет сохранение АСЕАН независимой и самостоятельной позиции, не позволяя соперничеству крупных держав подорвать единство и общий голос Ассоциации.
Инициированные и возглавляемые АСЕАН механизмы диалога и сотрудничества необходимо совершенствовать и повышать их эффективность, чтобы они и далее выполняли роль платформы для взаимодействия и объединения партнёров, включая ведущие мировые державы, содействовали конструктивному участию в процессах сотрудничества, укреплению доверия и предотвращению конфликтов. Одновременно АСЕАН продолжит расширять и диверсифицировать связи с партнёрами и регионами мира, открывая новые возможности для сотрудничества наряду с укреплением уже существующих партнёрств.
Ещё одним серьёзным вызовом для АСЕАН остаётся способность выполнять принятые обязательства и реализовывать достигнутые договорённости, а также эффективно реагировать на возникающие проблемы, прежде всего связанные с обеспечением необходимыми ресурсами. Достижение новых целей Ассоциации требует значительных финансовых, организационных и кадровых ресурсов, тогда как уровень развития государств-членов и их возможности по внесению вклада существенно различаются.
В этих условиях АСЕАН, с одной стороны, необходимо укреплять собственную ресурсную базу, особенно в ключевых направлениях сотрудничества, снижая зависимость от внешней поддержки. С другой стороны, Ассоциации следует выработать более открытый, гибкий и отвечающий современным реалиям подход к мобилизации различных источников финансирования и иных ресурсов, способный обеспечить растущие потребности интеграционного взаимодействия.
Не менее важной задачей остаётся дальнейшее совершенствование деятельности АСЕАН, повышение эффективности её институтов, при необходимости – модернизация механизмов принятия решений и реализации совместных инициатив, а также более рациональное использование имеющихся ресурсов.
По словам посла, совместно с государствами АСЕАН Вьетнам будет активно участвовать в выявлении и преодолении существующих вызовов, предлагая эффективные решения как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, чтобы укреплять и сохранять ценности Сообщества АСЕАН – общего дома стран региона.