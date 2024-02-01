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Посол Таиланда: Таиланд и Вьетнам начнут новую главу более тесных двусторонних отношений
По случаю Нового года Дракона посол Таиланда во Вьетнаме Никорндеж Баланкура рассказал Вьетнамскому информационному агентству об основных достижениях в отношениях Вьетнама и Таиланда в прошлом году и перспективах на 2024 год.
Оценивая прогресс в укреплении стратегического партнерства между Вьетнамом и Таиландом в 2023 году и перспективы двусторонних отношений в 2024 году, посол Таиланда во Вьетнаме Никорндеж Баланкура подчеркнул, что в прошлом году Таиланд и Вьетнам добились значительного прогресса в развитии своих теплых и плодотворных отношений, поскольку в 2023 году исполняется 10 лет со дня установления «Стратегического партнерства» между Таиландом и Вьетнамом. В течение всего года обе стороны активно проводили мероприятия, посвященные этому знаменательному событию.
Одним из значимых и успешных мероприятий стала первая встреча с Таиландом, состоявшаяся 3-4 августа 2023 года в провинции Куангчи. Мероприятие привлекло около 500 участников из Таиланда и Вьетнама, расширило экономические возможности между местными жителями и повысило осведомленность тайских инвесторов об экономическом потенциале Центрального Вьетнама.
В течение прошлого года две страны продолжали поддерживать обмен делегациями, совершая множество визитов на высоком уровне, демонстрируя приверженность Таиланда дальнейшему укреплению доверия и углублению расширенного стратегического партнерства с Вьетнамом.
2024 год ознаменуется новой главой в двусторонних отношениях. Обе стороны возьмутся за руки, чтобы повысить статус двусторонних отношений до «Всеобъемлющего стратегического партнерства». В этой связи Таиланд и Вьетнам продолжат углублять политические и дипломатические отношения, укреплять взаимопонимание, повышать политическое доверие, ставить перед собой более амбициозные цели по увеличению двусторонней торговли и инвестиций и активизировать свои усилия по укреплению субрегиональных и региональных структур, в частности, Комиссии по реке Меконг (MRC), ACMECS, АСЕАН. Это будет способствовать укреплению регионального мира, стабильности, процветания в регионе и мире.
Что касается мер, которые обе стороны должны сделать для дальнейшего укрепления экономического, торгового и инвестиционного партнерства, посол Никорндеж Баланкура сказал, что экономическое партнерство Таиланда и Вьетнама является одним из самых прочных в рамках АСЕАН. Таиланд является крупнейшим торговым партнером Вьетнама в АСЕАН с общим объемом торговли около 20 миллиардов долларов США и 9-м по величине иностранным инвестором во Вьетнаме с 735 проектами стоимостью 14 миллиардов долларов США. Он выразил уверенность, что существует достаточно возможностей для укрепления экономического партнерства.
Обе страны должны создать более благоприятные условия для двусторонней торговли, чтобы достичь совместного торгового показателя в 25 миллиардов долларов США к 2025 году, или установить еще более амбициозную цель, снизив торговые барьеры и увеличив количество мероприятий по стимулированию торговли.
Обе страны также должны работать над реализацией стратегии «Трех связей», а именно - связанности цепочек поставок, деловых обменов на местном уровне и связей между биоэкономикой, экономикой замкнутого цикла и зеленой экономикой (BCG) и стратегией зеленого роста Вьетнама.
Комментируя событие, что недавно в таиландской провинции Удонтхани был открыт первый вьетнамский квартал, посол Никорндеж Баланкура подчеркнул, что «Вьетнамский квартал» - это не только зона культурного обмена между двумя странами, но и зона международного притяжения туристов со всего мира к культурной ассимиляции тайской и вьетнамской культур.
В 2024 году правительства обеих стран должны продолжать поощрять и поддерживать посещение этого города иностранными туристами и знакомиться с культурным сочетанием двух стран. Это отражает крепкие связи, которые связывают Таиланд и Вьетнам как очень близких соседей во всем мире.
По случаю Тэт, года Дракона, который, по мнению тайцев, является благоприятным годом, посол Никорндеж Баланкура передал наилучшие пожелания вьетнамскому народу, пожелал всем хорошего здоровья, радости и процветания.