Посол США во Вьетнаме: способствовать смягчению последствий изменения климата

США стремятся продвигать совместную деятельность с южной провинцией Кантхо в сфере уменьшения изменения климата практическим и осуществимым способом, заявил посол США во Вьетнаме Марк Кнаппер во время визита в Кантхо в дельте реки Меконг 8 апреля.

Посол США во Вьетнаме сообщил, что он и делегация посетили и обследовали несколько объектов в дельте Меконга на лодке с экологами. Посол встретился с экспертами-экологами из Института ДРАКОН-Меконг, обсудили передовые исследования и учебные курсы института, а также влияние изменения климата на крупные дельты, такие как дельта Меконга.

Марк Кнаппер сказал, что он провел встречу с советом директоров Университета Кантхо, чтобы подтвердить приверженность США партнерству, ориентированному на образование, путем межличного обмена, сотрудничества в области экологической устойчивости.

Посол Кнаппер присутствовал на церемонии открытия системы очистки рек «Перехватчик 003», использующей солнечную энергию для сбора отходов на реке Кантхо.

Кантхо — один из 15 прибрежных городов мира, выбранных для участия в программе «Перехватчик» в результате партнерства между компанией Coca-Cola (США) и неправительственной организацией The Ocean Cleanup. Цель программы – уменьшить количество отходов из рек в океаны. При работе на полную мощность «Перехватчик 003» может собирать до 50.000 кг отходов в реке Кантхо в день. Крупные американские компании во Вьетнаме, такие как Nike, Converse, Coca-Cola... использованием солнечных батарей в своей деятельности отчасти демонстрируют свою последовательность и усилия по соблюдению мер по смягчению последствий изменения климата во Вьетнаме.

В тот же день посол Марк Кнаппер и директор USAID во Вьетнаме Энн Мари Ятишок вручили сертификаты, отмечающие вклады организаций и отдельных лиц, работающих в области здравоохранения Вьетнама, в борьбе с пандемией COVID-19.