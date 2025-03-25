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Посол Сингапура во Вьетнаме: Решимость развивать отношения между двумя странами
Через этот визит две страны обменяются стратегическими целями, выразят свою решительную поддержку многосторонности, международному праву и свободной торговле. Обе страны также имеют взаимные интересы в укреплении связей и сотрудничества для поддержания центральной роли АСЕАН, а также в продвижении региональной экономической интеграции.
Премьер-министр Лоуренс Вонг проведёт интенсивную рабочую программу, включая содержательные обсуждения с высшим руководством Вьетнама, в частности с Генеральным секретарём То Ламом и Премьер-министром Фам Минь Тьинем.
По словам посла Джая Ратнама, Сингапур и Вьетнам являются взаимодополняющими партнерами, обладающими преимуществами в различных областях, а также поддерживающими друг друга в тех сферах, в которых одна из сторон испытывает дефицит. Повышение двусторонних отношений до уровня Всеобъемлющего стратегического партнёрства — это не просто изменение статуса, а подтверждение высоких ожиданий обеих стран от их сотрудничества.
Этот поворотный момент также предоставляет стратегическую основу для «Зеленого и цифрового партнерства», которое было инициировано Премьер-министром Фам Минь Тьином и бывшим Премьер-министром Ли Сянь Луном в 2023 году. Посол также отметил две новые двусторонние инициативы, которые сейчас находятся в стадии реализации. Первая из них — это проект по продвижению зеленой экономики: Проект по энергетике Вьетнама и Сингапура (VSEP). Оба государства инвестируют значительные средства в строительство офшорных ветровых электростанций и подводных кабелей, что создаст основу для будущей энергосети АСЕАН.
Этот проект позволит Вьетнаму стать центром зелёной энергетики не только для АСЕАН, но и для более широкого региона. Кроме того, перспективы развития торгового сотрудничества в сфере электроэнергии между Сингапуром и Вьетнамом значительно расширились после недавнего визита Генерального секретаря КПВ. Это создаёт дополнительные возможности для сближения двух стран в данной области.
Другой важной областью сотрудничества, которой обе стороны активно занимаются, является торговля углеродными кредитами, что, как ожидается, поможет обеим странам достичь климатических обязательств, создать рабочие места, стимулировать зеленые инвестиции и обеспечить устойчивое развитие во Вьетнаме.
Сингапур разрабатывает Соглашение о сотрудничестве по углеродным кредитам, которое станет первым таким соглашением между странами АСЕАН. Таким образом, повышение уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства не только способствует сближению двух экономик, но и приносит пользу для всего региона.
По словам посла Джая Ратнама, когда Вьетнам вступает в новую эру высокого экономического роста, участие и сопровождение Сингапура будет только увеличиваться.
Одним из примеров привлекательности Вьетнама как инвестиционного направления является то, что стороны продолжают разрабатывать планы для реализации большего количества подобных проектов в будущем. Новые проекты будут не только расширяться количественно, но и улучшаться качественно, с акцентом на устойчивость и инновации, чтобы привлечь дополнительные инвестиции в высокие технологии, создавая более качественные рабочие места для квалифицированных работников.
Особое внимание стоит уделить обязательствам Сингапура по поддержке развития человеческих ресурсов во Вьетнаме. В ходе визита Генерального секретаря КПВ, Сингапур согласился усилить программы обучения в Сингапуре через Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Школой государственной политики имени Ли Куан Ю и Национальной политической академией имени Хо Ши Мина, с целью расширения программы подготовки высококвалифицированных кадров для Вьетнама.