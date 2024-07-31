Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Посол Сандип Арья: Вьетнам и Индия будут укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство

Государственный визит премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня в Индию, который пройдет с 30 июля по 1 августа, станет отличным шансом для двух стран укрепить и развить их всеобъемлющее стратегическое партнерство, считает посол Индии во Вьетнаме Сандип Арья.
  Посол Индии во Вьетнаме Сандип Арья дает интервью прессе в преддверии государственного визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Индию. Фото: ВИA  
В беседе со СМИ перед поездкой по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди, посол Сандип Арья сказал, что двусторонние отношения начались задолго до официального установления дипломатических отношений в 1972 году. Период с 1947 по 1972 год был чрезвычайно важным периодом, когда президент Хо Ши Мин и индийские лидеры установили тесные связи, заложив прочный краеугольный камень в отношениях двух стран. Помимо солидарности и поддержки друг друга, Индия направляла своих представителей в Ханой в период с 1950 по 1972 год, что заложило основу для глубокого взаимопонимания между лидерами стран.

Дипломат отметил, что за последние 52 года Вьетнам и Индия постепенно и неуклонно поднимали двусторонние отношения на новый уровень, теперь уже всеобъемлющего стратегического партнерства. Политическое взаимопонимание, сотрудничество и взаимная поддержка на международных форумах, таких как Организация Объединенных Наций и другие многосторонние механизмы, четко прослеживаются в ходе этого процесса.

Их торговый оборот вырос с менее чем 200 миллионов долларов США до 15 миллиардов долларов США в настоящее время, что отражает изменения в экономическом партнерстве. Обнадеживающие результаты были также зафиксированы в области обмена людьми и культуры, йоги и буддийских связей, а также сотрудничества в области обороны и безопасности.

С такими твердыми шагами визит премьер-министра Фам Минь Тьиня станет еще одной демонстрацией неуклонного развития двусторонних отношений, - продолжил посол.

Поездка состоится через восемь лет после визита премьер-министра Моди во Вьетнам в 2016 году. С тех пор обе стороны организовали множество обменов делегациями на всех уровнях для проведения углубленных дискуссий по широкому кругу вопросов. Поэтому этот визит - очень важная возможность для двух стран оглянуться на свои достижения во всех аспектах, включая политику, торговлю, экономику, обмены между людьми, безопасность и оборону, особенно с момента создания всеобъемлющего стратегического партнерства в 2016 году, сказал он.

Говоря о дальнейших перспективах, посол Сандип Арья отметил, что в нынешней сложной мировой обстановке для Вьетнама и Индии экономический рост, национальное развитие и процветание являются важными приоритетами, которые следует продвигать путем активизации торговли, инвестиций и деловых связей. Они должны изучить сложные изменения, происходящие в настоящее время, и разработать пути обеспечения плодотворного сотрудничества и поддержки друг друга на основе традиционной солидарности.

Другим приоритетом являются технологии - чрезвычайно важная область, включающая такие развивающиеся технологии, как телекоммуникации, цифровые технологии, энергетический переход и военные технологии.

По словам дипломата, стороны обсудят все области всеобъемлющего стратегического партнерства и изучат новые сферы сотрудничества.

По его мнению, у Индии и Вьетнама есть общие черты в подходах к международным вопросам. Обе стороны считают, что многосторонность и реформа многосторонности имеют большое значение, обеспечивая основу для эффективного сотрудничества, развития стран и демонстрации их роли и голоса в регионе и мире.

Проблемы развивающихся стран также являются общими для Индии и Вьетнама, включая устойчивое развитие, энергетический переход, борьбу с изменением климата, урегулирование конфликтов и политических вопросов на основе глобального подхода. Учитывая это, сходство их позиций еще раз подтверждает стремление двух стран к более тесному сотрудничеству в интересах обеих стран, а также региона и всего мира. Например, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и рамки сотрудничества Меконг - Ганга являются для стран полезными механизмами для дальнейшей активизации партнерства, сказал посол Сандип Арья.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь прибыл в Нью-Дели, начав государственный визит в Индию

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь прибыл в Нью-Дели, начав государственный визит в Индию

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и вьетнамская делегация прибыли в военный аэропорт Палан в Нью-Дели 30 июля (по местному времени), начав государственный визит в Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди.
ПОДРОБНЕЕ

Top