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Посол: Премьер-министр представит идеи и обязательства Вьетнама в области устойчивого развития на ВЭФ-54
По ее словам, премьер-министр Фам Минь Тьинь также присоединится к лидерам стран, международных организаций и транснационального бизнеса на сессии ВЭФ, посвященной восстановлению доверия к глобальной системе.
По словам посла Ле Тхи Тует Май, вьетнамский лидер выступит на некоторых других мероприятиях, включая семинар по привлечению инвестиций в полупроводниковую промышленность и семинар по опыту и моделям развития международных финансовых центров с участием ведущих швейцарских финансовых групп.
Премьер Фам Минь Тьинь проведет двусторонние встречи с лидерами ряда стран и международных организаций, чтобы обсудить региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, и укрепить связи с партнерами.
Дипломат подчеркнул, что глава вьетнамского правительства напрямую расскажет лидерам государств, международных организаций и многонациональных предприятий об усилиях Вьетнама в обновлении модели роста, продвижении зеленой экономики, сокращении выбросов парниковых газов, ускорении инноваций и цифровой трансформации на основе принципа равенства и инклюзивности, а также укреплении потенциала в борьбе с изменением климата, демонстрируя решимость и попытки страны выполнить обязательства, взятые на себя на 26-й Конференции ООН по изменению климата (COP26) по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.
Премьер-министр Вьетнама проведет встречу с основателем и исполнительным председателем ВЭФ Клаусом Швабом, в ходе которой состоится подписание меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством труда, инвалидов и социальных дел Вьетнама и ВЭФ в области развития инноваций и навыков «зеленого» перехода, а также соглашение между Народным комитетом города Хошимин и ВЭФ о сотрудничестве в создании Центра четвертой промышленной революции, сообщил посол Ле Тхи Тует Май.
Она подчеркнула, что эти мероприятия демонстрируют большое внимание Вьетнама и ВЭФ к двусторонним отношениям. Вьетнам высоко ценит роль ВЭФ в мире и во Вьетнаме и по-прежнему готов развивать связи с форумом. Между тем, лидеры ВЭФ высоко оценили роль и вклад Вьетнама в развитие многостороннего сотрудничества, а также усилия страны по объединению усилий с международным сообществом в решении глобальных проблем, отметила она.
Посол Ле Тхи Тует Май сказала, что мероприятия также предоставят Вьетнаму возможность доказать свою роль активного партнера международного сообщества и готовность внести вклад в решение глобальных проблем, а также усилия по формированию будущего путем выдвижения идей и реализации политики, направленной на ускорение социально-экономического развития и улучшение условий жизни людей в текущий важный период.
Участие премьер-министра в этом мероприятии подтвердит роль, положение и репутацию Вьетнама на мировой арене, подчеркнул дипломат.
ВЭФ-54 пройдет под девизом «Восстановление доверия» и будет посвящен четырем основным вопросам - построению экономической политики в соответствии с новой эпохой, долгосрочной стратегии в области климата, природы и энергетики, искусственному интеллекту как стимулу социально-экономического развития, а также безопасности и сотрудничеству в разделенном мире.