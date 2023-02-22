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НОВОСТИ

Посол Палестины высоко оценивает готовность Вьетнама к международным миссиям

По словам посла Палестины Саади Саламы, главы дипломатического корпуса во Вьетнаме, Вьетнам всегда готов выполнять международные миссии, такие как миротворческие операции ООН и совсем недавно поисково-спасательные операции в пострадавшей от землетрясения Турции.
  19 февраля поисково-спасательный отряд Министерства общественной безопасности вернулся домой, блестяще выполнив поставленные перед ним задачи. Фото: ВИА  
По словам посла Палестины Саади Саламы, главы дипломатического корпуса во Вьетнаме, Вьетнам всегда готов выполнять международные миссии, такие как миротворческие операции ООН и совсем недавно поисково-спасательные операции в пострадавшей от землетрясения Турции.

Группа Министерства общественной безопасности в составе 24 человек занималась поисково-спасательными работами в городе Адыяман на юго-востоке Турции после прибытия в страну 10 февраля. Группа вернулась домой 19 февраля, блестяще выполнив поставленные перед ней задачи.

Тем временем спасательная команда Вьетнамской народной армии из 76 человек все еще помогает Турции в восстановлении после разрушительного землетрясения.

В интервью Вьетнамскому информационному агентству (ВИА) посол Салама высоко оценил поддержку Вьетнама и похвалил разумное решение вьетнамского правительства направить поисково-спасательные силы в Турцию.

Это продемонстрировало чувства вьетнамского народа людям во всем мире, а также их приверженность совместной работе ради дружбы и сотрудничества, продолжил дипломат.

По его словам, присутствие вьетнамских солдат в Турции также отражает высокое чувство ответственности за международные гуманитарные миссии, похвалив их за мужество, самоотверженность и готовность.

Салама отметил, что помимо участия в поисково-спасательных работах, вьетнамские силы также оказывали духовную поддержку местным жителям в Турции и Сирии.

Он подчеркнул, что правительство Турции, международные СМИ и общественность высоко оценили их вклад.

Посол воспользовался случаем, чтобы призвать к вкладу в процветание наций и мир для всех, и выразил надежду, что Турция, Сирия и Палестина, а также страны, пострадавшие от стихийных бедствий, преодолеют трудности благодаря своей решимости в национальном восстановлении.

 

ВИА/ИЖВ

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