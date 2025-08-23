Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Посол ОАЭ высоко оценил инвестиционную среду провинции Тэйнинь

22 августа делегация во главе с г-ном Бадером Альматруши, Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) во Вьетнаме, провела рабочую встречу с Народным комитетом провинции Тэйнинь.
  Г-н Нгуен Хонг Тхань, заместитель председателя Народного комитета провинции Тэйнинь, вручил Чрезвычайному и Полномочному Послу ОАЭ во Вьетнаме Бадеру Альматруши картину с изображением характерного пейзажа провинции. Фото: ВИА  
На встрече заместитель председателя Народного комитета провинции Тэйнинь Нгуен Хонг Тхань отметил, что в последние годы дружественные отношения и многостороннее сотрудничество между Вьетнамом и ОАЭ постоянно укрепляются и развиваются. В частности, ОАЭ в настоящее время является одним из ключевых партнёров Вьетнама в области экономики, торговли и инвестиций на Ближнем Востоке.

По словам г-на Нгуена Хонг Тханя, Тэйнинь — провинция в юго-восточном регионе Вьетнама, имеющая стратегическое значение в соединении Хошимина со столицей Камбоджи Пномпенем через международные пограничные пункты Мокбай и Самат. Это также важные ворота для взаимодействия в субрегионе Меконга. Провинция обладает значительным потенциалом развития в таких сферах, как возобновляемая энергетика (солнечная, ветровая, биомассовая), высокотехнологичное сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, логистика, торговля, услуги, а также культурный и духовный туризм.

Заместитель председателя выразил надежду, что благодаря Посольству инвесторы и предприятия ОАЭ будут уделять больше внимания и изучат возможности сотрудничества в Тэйнине. Он подчеркнул, что руководство провинции всегда готово сопровождать и создавать максимально благоприятные условия, обеспечивая прозрачную, безопасную и эффективную инвестиционную среду для международных партнёров, в том числе для компаний из ОАЭ.

Со своей стороны, посол Бадер Альматруши высоко оценил преимущества провинции Тэйнинь в плане природного ландшафта и инвестиционной среды. Он отметил, что в прошлом году ОАЭ с честью принимали премьер-министра Фам Минь Тьиня с официальным визитом, что стало важной вехой в реализации возможностей по углублению двусторонней торговли.

Посол выразил уверенность, что в ближайшее время число туристов из ОАЭ во Вьетнам возрастёт, что будет способствовать расширению сотрудничества в области культуры и туризма между двумя странами. Он также призвал вьетнамские предприятия, включая Тэйнинь, активно участвовать в международных торговых ярмарках, особенно на территории ОАЭ. Это станет важной возможностью для установления контактов и взаимодействия с инвесторами не только из ОАЭ, но и из многих других стран.

Посол ОАЭ подтвердил готовность оказывать содействие Вьетнаму в установлении связей с партнёрами в ОАЭ и выразил надежду, что сотрудничество между двумя сторонами в ближайшем будущем принесёт практические результаты.

ВИА/ИЖВ

