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Посол: Нидерланды и Вьетнам продолжат идти по одному пути в ближайшие 50 лет
По словам посла Кеес ван Баара, отношения двух стран многогранны и прочны и продолжают развиваться и расти. Нидерланды и Вьетнам поддерживали друг друга в хорошие и плохие времена и стали надежными партнерами. 50 лет назад Нидерланды начинали как партнер Вьетнама по развитию, а сейчас Нидерланды - крупнейший торговый и инвестиционный партнер Вьетнама в Европе.
«Я думаю, что в следующие 50 лет мы будем идти по одному пути. Сейчас гораздо больше внимания уделяется зеленому переходу экономики, изменению климата и переходу на возобновляемые источники энергии», - подчеркнул посол.
Посол Кес ван Баар отметил, что помимо этих главных вещей, еще одной, как сказали оба премьер-министра двух стран, являются высокие технологии, которые также должны помочь двум странам продвигать электромобили и зеленый переход.
«Вьетнам очень хочет привлечь голландский бизнес, а голландскому бизнесу нравится Вьетнам, так что это взаимно. Это хорошее сотрудничество». Голландские предприятия во Вьетнаме также производят продукцию для вьетнамского рынка, например, Heineken, FrieslandCampina и Damen Shipyards. Они отличаются от предприятий, которые только импортируют, собирают и экспортируют», - сказал посол Кес ван Баар.
Говоря о поддержке Вьетнама со стороны Нидерландов в борьбе с изменением климата и усилиях Вьетнама в этой области, посол Кес ван Баар отметил важность сотрудничества Нидерландов с провинциями в дельте Меконга.
«В июне в Нидерланды приезжала вьетнамская делегация, и это был плодотворный визит, в ходе которого стороны обсудили пути устойчивого развития дельты. Дельта Меконга сталкивается с рядом проблем, включая проседание почвы и проникновение соленой воды, что также является проблемой в Нидерландах», - сказал он.
По его словам, когда речь идет о климатических проблемах, необходимо понимать, где адаптироваться, а где смягчить последствия. Чтобы адаптироваться к ним, можно, например, перейти от выращивания риса к аквакультуре или производству фруктов, а также вывести культуры риса, которые могут расти в более солоноватой воде.
«Выступления премьер-министра Вьетнама на COP26 (Конференция ООН по изменению климата 2026 года), а также на COP28 в Дубае превосходны», - сказал он, подчеркнув, что Нидерланды готовы работать вместе с Вьетнамом над реализацией этих планов, когда дело дойдет до стадии реализации.
Оценивая восстановление экономики Вьетнама после пандемии в 2023 году, посол Кеес ван Баар сказал, что Вьетнам добился очень хороших результатов по сравнению с некоторыми своими соседями, и за это страну можно похвалить.
«Я думаю, что то, что необходимо сейчас, как упомянул и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, - это инвестиции в общественную инфраструктуру, электростанции, возобновляемые источники энергии, а также дороги и порты. У вас есть экономическое развитие, и вы можете развиваться гораздо больше», - сказал посол, добавив, что правительство Вьетнама должно увеличить государственные инвестиции в инфраструктуру, которые не могут быть осуществлены самим правительством, но с привлечением частных партнеров в рамках государственно-частного партнерства.
Он отметил, что Вьетнам может привлечь еще больше предприятий и инвестиций. Очень важно, чтобы в стране существовал «единый центр» для поддержки бизнеса. Если у Вьетнама будет такая возможность, он станет очень привлекательным для иностранных инвесторов.
Рассказывая о своих чувствах в связи с приближением традиционного вьетнамского Нового года (Тэт), Кес ван Баар подчеркнул, что этот год - год Дракона. Когда речь заходит о драконе, люди обычно думают о процветании и власти.
«Если говорить о процветании, то я считаю, что у Вьетнама есть все необходимые элементы для того, чтобы стать процветающей страной, даже если спрос на рынке во всем мире падает. Вьетнам может привлечь много инвестиций, потому что многие предприятия сейчас не хотят зависеть от одной страны в производстве своих товаров. Именно это мы наблюдали во время пандемии. Если вы производите свои товары в одной стране, а эта страна попадает в зону риска, у вас возникают проблемы. Поэтому нужно распределять риски», - сказал он.
«Вьетнам может извлечь из этого выгоду, потому что Вьетнам показал всему миру, как хорошо он справился с кризисом COVID-19 и как хорошо он восстановился после него. Вьетнам принял правильные меры», - подчеркнул посол.
По случаю Нового года посол Киес ван Баар желает всем читателям Вьетнамского информационного агентства отличного Тэта, великолепного начала нового процветающего года дракона.