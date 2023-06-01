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Посол Нгуен Тат Тхань: визит премьер-министра Австралии придаст импульс двусторонним отношениям
Говоря о значении визита, посол Нгуен Тат Тхань отметил, что визит премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе во Вьетнам приурочен к празднованию 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и 5-летия построения стратегического партнерства. Это его второй официальный визит в страну Юго-Восточной Азии с момента вступления в должность и третий официальный визит австралийского премьер-министра во Вьетнам. Это показывает, что правительство Лейбористской партии придает особое значение Вьетнаму.
За последний год Австралия предприняла активные, позитивные и всесторонние шаги в отношении соседних стран в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), о чем свидетельствует учреждение должности специального посланника премьер-министра по делам ЮВА, подготовка к разработке Азиатской экономической стратегии до 2040 года и значительное увеличение официальной помощи в целях развития (ОПР) региону после установления всеобъемлющего стратегического партнерства с АСЕАН.
В апреле 2023 года генерал-губернатор Дэвид Херли посетил Вьетнам. На сегодняшний день это его единственный государственный визит в страну Юго-Восточной Азии. Также в апреле 2023 года Вьетнам посетил министр торговли Австралии Дон Фаррелл. Ранее, в июне 2022 года, годаминистр иностранных дел Пенни Вонг выбрала Вьетнам в качестве первой страны АСЕАН для официального визита . Тем временем заместитель премьер-министра и министр обороны Австралии Ричард Марлес посетил Вьетнам в ноябре 2022 года и начал первый ежегодный диалог по вопросам обороны на уровне министров.
Между тем, председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ — первый высокопоставленный вьетнамский руководитель, посетивший Австралию за последние пять лет. Член Политбюро и глава Отдела ЦК по внутренним делам Фан Динь Чак также совершил визит в Океанию, а министр иностранных дел Буй Тхань Шон посетил Австралию для реализации ежегодного механизма между двумя министрами иностранных дел. Премьер-министр Фам Минь Тьинь после телефонного разговора в октябре 2022 года дважды непосредственно встречался с премьер-министром Альбанезе по случаю саммита АСЕАН (ноябрь 2022 год) и саммита G7 (май 2023 год). Президент Во Ван Тхыонг также встретился с премьер-министром Альбанезе по случаю церемонии коронации короля Карла III в мае 2023 года
В контексте обоюдного активного продвижения двусторонних отношений, посол считает, что предстоящий визит премьер-министра Альбанезе будет иметь большое значение и создаст основу для более тесного партнерства между двумя странами в новом периоде как на двусторонней, так и на многосторонней основе, и в то же время будет способствовать укреплению личных отношений между высшими руководителями двух стран.
В центре внимания повестки дня предстоящего визита находится беседа Энтони Альбанезе с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом. В 1987 году премьер-министр Альбанезе, тогда еще молодой деятель в составе правительственной делегации, посетил Вьетнам. Это может стало отправной точкой для хороших личных отношений премьер-министра Альбанезе с Вьетнамом, и в нынешнем визите он намере посетить Национальную политическую академию имени Хо Ши Мина в Ханое. По словам посла, первая встреча лидеров двух партий укрепит стратегическое доверие и заложит основу для прочного партнерства между двумя странами на десятилетия вперед.
Ожидается, что первые официальные переговоры между премьер-министром Фам Минь Тьинем и премьер-министром Энтони Альбанезе определят новое направление двустороннего и многостороннего сотрудничества, подтвердят области и направленность сотрудничества на новом этапе. В нынешних условиях вполне вероятно, что обе страны, скорее всего, отдадут приоритет сотрудничеству в областях, которые являются взаимовыгодными и взаимодополняющими, таких как решение проблем изменения климата, цифровая трансформация, «зеленое» развитие, экологически чистая энергетика, устойчивые цепочки поставок и координация в субрегионе Меконга, АСЕАН, а также на региональных и международных форумах. Скорее всего, это будут новые столпы сотрудничества, которые поднимут стратегическое партнерство Вьетнама и Австралии на новый уровень.
Кроме того, ожидается, что два премьер-министра станут свидетелями подписания ряда важных соглашений о сотрудничестве в области торговли, финансов, науки и техники, образования и обучения, а также открытия ряда прямых авиарейсов.
В последнее время двухсторонние отношения становятся все теснее, улучшается стратегическое доверие на основе взаимного уважения политических институтов, продвигаются всесторонние отношения по всем каналам партийного, государственного и правительственного общения. Австралия стала 7-м крупнейшим торговым партнером Вьетнама, австралийские ОПР для Вьтенама увеличивается. Австралия продолжает поддерживать Вьетнам в миротворческих операциях, качественной подготовке кадров и трудовом сотрудничестве. Согласно расследованию Института Лоуи, австралийцы очень тепло относятся к народу Вьетнама.
По случаю официального визита председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ в Австралию (30 ноября - 3 декабря 2022 г.) обе стороны объявили о своем намерении в надлежащее время повысить уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства. С учетом 5-летней продуктивной реализации стратегического партнерства официальное объявление — лишь вопрос времени, зависящий от внутренней подготовки обеих сторон.
Ожидается, что визит принесет конкретные и практические результаты в отношения двух стран, особенно прорыв в экономических отношениях.