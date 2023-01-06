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Посол: Народная дипломатия на службе социально-экономического развития
Она подчеркнула миссию и новаторскую роль народной дипломатии в создании и поддержании мирной и стабильной обстановки, мобилизации внешних ресурсов для национального развития, повышении позиции и репутации страны на международной арене.
По словам посла, приоритеты будут отданы развитию отношений народной дипломатии, повышению их интенсивности, масштабности, предметности и эффективности.
По ее словам, в 2023 году также отмечаются различные празднования дипломатических отношений с зарубежными странами, что даст Вьетнаму возможность укрепить дружбу с народами всего мира и активизировать сотрудничество, тем самым мобилизовав ресурсы для национального социально-экономического восстановления и развития после COVID-19.
Анализируя достижения в области народной дипломатии в 2022 году, Нгуен Фыонг Нга сказала, что сектор выполнил большинство своих основных задач, сосредоточив внимание на отношениях с соседними странами, важными партнерами и традиционными друзьями.
VUFO непосредственно участвовал и руководил многими мероприятиями, как двусторонними, так и многосторонними, особенно в рамках Года солидарности и дружбы Вьетнам-Лаос, Лаос-Вьетнам и Года дружбы Вьетнам-Камбоджа, помогая укрепить и усилить отношения с двумя соседями.
По словам посла, в многостороннем плане Вьетнам впервые успешно провел 22-ю Ассамблею Всемирного совета мира, что свидетельствует об активном и ответственном вкладе страны в работу Совета и глобальных движений за мир в целом.
Посол также рассказала о праздновании дипломатических отношений с другими странами, такими как Индия, Австрия и Республика Корея (РК).
По словам Нгуен Фыонг Нга, одним из основных моментов народной дипломатии в этом году стала связь между центральными учреждениями и местными органами власти, пояснив, что мероприятия по дружбе, миру и солидарности были организованы как на центральном, так и на местном уровнях.
С изданием Постановления правительства 58/2022/ND-CP о регистрации и управлении деятельностью иностранных неправительственных организаций (НПО) в этом году VUFO усердно работал над своевременным информированием организаций о соответствующих руководящих принципах, политике и правовой базе Вьетнама, что облегчило их деятельность в стране.
По ее словам, благодаря таким усилиям пожертвования иностранных НПО Вьетнаму в 2022 году все еще превышают 200 млн. долл. США, несмотря на нехватку внешних ресурсов.
Отвечая на вопрос об уроках, извлеченных в 2022 году, Нгуен Фыонг Нга сказала, что народная дипломатия должна осуществляться гармонично в интересах страны и человечества, а также во имя прогресса, равенства и устойчивого развития.
Она также подчеркнула необходимость тесного сочетания народной дипломатии с другими столпами внешних связей - партийной и государственной дипломатией, уделяя больше внимания подготовке кадров.