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Посол Мальты во Вьетнаме: «Сходство и общие интересы помогают двусторонним отношениям все больше и больше развиваться»

Несмотря на географическую удаленность, за последние годы Мальта и Вьетнам выявили сходства и общие интересы, которые помогают им сотрудничать во многих областях на благо двух народов, заявил посол Мальты во Вьетнаме Джон Бусуттил в интервью, данном Вьетнамскому информационному агентству по случаю 50-й годовщины двусторонних дипломатических отношений (14 января). Посол Джон Бусуттил сказал, что 50-летний юбилей - это действительно замечательная веха и возможность для двух стран оглянуться на достижения последних пяти десятилетий, чтобы лучше наметить дорожную карту для их многообещающей дружбы на ближайшие десятилетия.

Что касается двустороннего сотрудничества, Мальта и Вьетнам подписали соглашения в области торговли, экономики, финансов и науки, сказал он, добавив, что Мальта всегда готова изучать новые и разнообразные области сотрудничества с Вьетнамом для развития взаимного уважения, понимания и общей сплоченности.

Обе страны выработали общую приверженность стремлению к миру и процветанию, а их участие в Организации Объединенных Наций подтвердило эти цели, подчеркнуло их динамизм и гибкость как членов международного сообщества и сделало их более устойчивыми перед лицом глобальных проблем.

Что касается приоритетов в отношениях Мальты с Вьетнамом, дипломат сказал, что на двустороннем уровне Мальта хочет продолжить изучение возможностей для торгового сотрудничества с Вьетнамом - одной из самых быстрорастущих экономик в мире. Последовательный рост, гибкость и ноу-хау в производственном секторе делают Вьетнам привлекательным партнером, и Мальта все больше осознает коммерческий потенциал этих отношений.

Кроме того, Мальта видит много возможностей для сотрудничества в области образования и передового производства, сказал он, добавив, что его страна может оказать Вьетнаму поддержку в преподавании английского языка как иностранного и в таких специфических областях, как международное морское право.

Для укрепления двусторонних связей в этом году Мальта планирует организовать несколько мероприятий во Вьетнаме по случаю Дня независимости европейской страны в сентябре, сказал посол.

ВИА/ИЖВ

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