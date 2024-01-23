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Посол Мальты во Вьетнаме: «Сходство и общие интересы помогают двусторонним отношениям все больше и больше развиваться»
Что касается двустороннего сотрудничества, Мальта и Вьетнам подписали соглашения в области торговли, экономики, финансов и науки, сказал он, добавив, что Мальта всегда готова изучать новые и разнообразные области сотрудничества с Вьетнамом для развития взаимного уважения, понимания и общей сплоченности.
Обе страны выработали общую приверженность стремлению к миру и процветанию, а их участие в Организации Объединенных Наций подтвердило эти цели, подчеркнуло их динамизм и гибкость как членов международного сообщества и сделало их более устойчивыми перед лицом глобальных проблем.
Что касается приоритетов в отношениях Мальты с Вьетнамом, дипломат сказал, что на двустороннем уровне Мальта хочет продолжить изучение возможностей для торгового сотрудничества с Вьетнамом - одной из самых быстрорастущих экономик в мире. Последовательный рост, гибкость и ноу-хау в производственном секторе делают Вьетнам привлекательным партнером, и Мальта все больше осознает коммерческий потенциал этих отношений.
Кроме того, Мальта видит много возможностей для сотрудничества в области образования и передового производства, сказал он, добавив, что его страна может оказать Вьетнаму поддержку в преподавании английского языка как иностранного и в таких специфических областях, как международное морское право.
Для укрепления двусторонних связей в этом году Мальта планирует организовать несколько мероприятий во Вьетнаме по случаю Дня независимости европейской страны в сентябре, сказал посол.